Guerre en Ukraine : Decathlon suspend finalement ses activités en Russie

"Decathlon constate que les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre son activité" dans le pays, explique l'enseigne contrôlée par la famille Mulliez.

(Boursier.com) — Decathlon va fermer finalement ses magasins en Russie !... Sous la pression internationale depuis le début de la guerre en Ukraine, l'enseigne contrôlée par la famille Mulliez (Auchan) a annoncé ce mardi dans un communiqué suspendre ses activités dans le pays, en raison de problèmes d'approvisionnement...

"Respectant scrupuleusement les sanctions internationales" instaurées contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine, Decathlon constate que "les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre son activité en Russie", explique le groupe français spécialisé dans les articles de sport. Decathlon suspend donc "l'exploitation de ses magasins" sur place, mais continuera d'accompagner ses 2.500 salariés sur place.

Si des dizaines d'entreprises ont décidé de quitter la Russie, les entreprises de la famille Mulliez, Decathlon, Auchan et Leroy Merlin notamment, ont voulu poursuivre leurs activités en Russie, malgré les critiques, les appels au boycott et celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays...

Appel au boycott

Dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, avait également appelé au boycott des magasins Auchan, alors qu'en Russie, les supermarchés du groupe français restent ouverts et réapprovisionnés.

"En refusant de mettre un terme à ses activités commerciales en Russie, le groupe Auchan fait en conscience le choix de soutenir les atrocités russes en Ukraine et de faire des profits sur le sang", avait-il tweeté, avant d'ajouter : "j'en appelle au boycott de tous les clients et partenaires dans le monde d'Auchan, Leroy Merlin et Decathlon".

Auchan défend le maintien des activités en Russie

La semaine dernière, le groupe de hackers Anonymous a annoncé sur Twitter avoir hacké les sites russes d'Auchan, Leroy Merlin et Decathlon. "Anonymous cible les entreprises qui continuent d'opérer en Russie. http://auchan.ru DOWN, http://leroymerlin.ru DOWN, http://decathlon.ru DOWN", avait-il écrit.

Dans un entretien au 'Journal du Dimanche', le PDG d'Auchan Retail International Yves Claude avait défendu le maintien des activités du groupe en Russie. "Partir serait imaginable sur le plan économique mais pas du point de vue humain", avait-il estimé...