Groupe BEI : 87,5 MdsE de financements pour plus de 900 projets en 2023

Bruno Le Maire a salué les résultats annuels du Groupe BEI pour l'année 2023

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a salué les résultats annuels du Groupe BEI en 2023, qui s'élèvent au total à 87,5 Milliards d'euros de financements pour plus de 900 projets...

Ces chiffres traduisent l'importante mobilisation du Groupe BEI en Europe en soutien des transitions climatique et numérique, et son rôle clef pour assurer la souveraineté économique et énergétique européenne. Avec plus de 49 MdsE de financements en faveur d'actions pour le climat et la durabilité environnementale et 19,7 MdsE en faveur de l'innovation, le groupe BEI continue de pleinement catalyser les financements privés vers les priorités stratégiques de l'Union européenne (UE).

Réchauffement

En consacrant 60% de ses financements à des projets contribuant positivement à la lutte contre le réchauffement climatique et à la durabilité environnementale, bien au-delà de son objectif de 50% pour la seconde année consécutive, la BEI confirme sa position de Banque européenne du climat.

La BEI a également joué un rôle significatif hors de l'UE, avec 8,4 MdsE de financements dont près de la moitié est allée aux pays moins avancés et aux États fragiles.

Ukraine en soutien

Dans ce cadre, la BEI est venue notamment soutenir l'Ukraine, avec la création du fonds fiduciaire EU for Ukraine (dit EU4U ), auquel contribue la France à hauteur de 100 ME de garantie aux côtés de 10 autres États membres. Au total, ce sont plus de 2 MdsE de soutien à l'Ukraine par la BEI qui auront été apportés depuis le début de la guerre.

Bruno Le Maire a salué tout particulièrement les résultats du Groupe BEI en France, qui est le deuxième pays bénéficiaire en 2023 des financements du Groupe, avec 12 MdsE de financements.

Parmi les 10,6 MdsE issus de la Banque européenne d'investissement, 64% sont venus en appui à des actions de lutte contre le réchauffement climatique ou d'atténuation de ses effets et 36 % en soutien à l'innovation dans l'Hexagone. Ces financements ont notamment permis d'accompagner le soutien à l'autonomie stratégique européenne dans le domaine des semi-conducteurs, (avec par exemple la nouvelle usine de Global Foundries à Crolles), le soutien à l'industrie verte (par exemple le financement de la gigafactory d'AESC à Douai), le déploiement de la '5G', le développement des énergies renouvelables ainsi que de nombreux projets de développement des transports publics et d'investissements durables portés par les collectivités territoriales.

Mode d'emploi

Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d'investissement et de sa filiale, le Fonds européen d'investissement (FEI), dédié au soutien des PME et des ETI. En tant que banque de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement met en oeuvre sa transformation en banque européenne du climat depuis la fin d'année 2019 avec comme objectif de consacrer plus de 50% de ses financements annuels à des actions en faveur du climat et de la durabilité environnementale d'ici 2025, objectif qu'elle a atteint en 2022.

La BEI vise également, dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, un objectif de 1.000 MdsE de financements mobilisés en faveur du climat sur la décennie 2021-2030.

En 2023, la Banque européenne d'investissement a financé 10,6 MdsE de projets en France et le Fonds européen d'investissement a apporté 1,4 MdE de financements...