Gros succès pour l'"arrondi solidaire"

Gros succès pour l'"arrondi solidaire"









Les micro-dons réalisés par carte bancaire dans les magasins ont explosé en 2019.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est un succès pour l'"arrondi solidaire"... Les micro-dons proposés au moment du paiement en caisse dans de nombreux magasins, ont rapporté 7 millions d'euros cette année. "C'est quasiment deux fois plus qu'en 2018, avec des dons de 25 centimes en moyenne", précise Europe 1, qui révèle l'information ce lundi.

Une performance qui s'explique simplement par le nombre de plus en plus important d'enseignes engagées. Il y a en encore deux ans, "l'arrondi" en caisse était surtout présent à Paris et en Île-de-France avec des enseignes pionnières comme Franprix, Nature & Découvertes, Adidas, ou Sephora. Depuis, le maillage s'est considérablement renforcé, avec 25 enseignes partenaires et 4.782 points de vente.

Un don "indolore"

Une enquête OpinionWay pour l'association MicroDON, réalisée en avril 2019, montrait que sur près de 10 millions de Français ayant déjà accepté de faire "l'arrondi", 97% seraient prêts à recommencer et qu'un Français n'ayant jamais expérimenté serait prêt à le faire. "Accessible à tous par sa forme et son montant, il apparaît suffisamment indolore et attractif pour être adopté ponctuellement et dans la durée", estimaient alors les auteurs de cette étude.

Chaque enseigne choisit l'association qu'elle souhaite aider. Franprix reverse par exemple aux antennes locales du Secours populaire, Sephora finance régulièrement l'association "Toutes à l'école", et Celio aide l'association d'aide aux enfants hospitalisés "C'est que du bonheur".