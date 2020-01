Grèves : le bilan s'alourdit pour les commerçants

La confédération des commerçants de Paris estime qu'entre 3 et 5% des commerces vont devoir fermer dans la capitale, conséquence du mouvement contre la réforme des retraites.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La grève contre la réforme des retraites qui est entrée lundi dans sa 33ème journée, continue de peser sur l'activité de nombreux commerçants en région parisienne, à deux jours du début des soldes d'hiver... L'Ile-de-France a été particulièrement affectée : selon l'Alliance du commerce, le mouvement y a entraîné des pertes d'activité de 30% en moyenne au mois de décembre, période cruciale.

Dans la capitale, les commerces ont observé un plongeon de 25% à 30% de leur chiffre d'affaires sur la semaine du 7 au 14 décembre, et de 9% en province, selon la fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé Procos, citée par 'Le Monde'.

Dans l'hôtellerie-restauration, le taux d'occupation des hôtels a chuté jusqu'à -15%, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) depuis le 5 décembre. Plus inquiétant encore, la confédération des commerçants de Paris estime qu'entre 3 et 5% des commerces vont devoir fermer, conséquence de ces grèves...

"Aucun ne doit mettre la clef sous la porte"

"Je voudrais dire à tous les commerçants d'Île-de-France qu'aucun, je dis bien aucun ne doit mettre la clef sous la porte en raison des mouvements de grève, et s'il faut aller plus loin que ce que j'ai déjà proposé - c'est-à-dire des étalements de charges sociales, des étalements de charges fiscales, des mesures de chômage partiel - s'il faut aller plus loin notamment sur les dégrèvements, je suis prêt à regarder pour ceux qui ont vraiment une menace directe sur leur activité s'il y a des mesures qui sont possibles (...)", a déclaré le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lundi sur France Inter.

En parallèle des coups de pouce octroyés par le gouvernement, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé le 19 décembre une aide de 2,5 millions d'euros destinée à exonérer les commerçants et artisans de leurs frais d'utilisation des terrasses et étalages pour le mois de décembre. Du côté de la Préfecture de Paris, une cellule d'aide a été mise en place pour les entreprises franciliennes...

Pour l'activité perturbée grève, l'État d'aide au: ?? 06 10 52 83 57 📩 idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr + d'info 👉https://t.co/eVJTFCz9v5 https://t.co/JkLUKCRfNO — Préfet d'Île-de-France, préfet de Paris (@Prefet75_IDF), via Twitter

1,3% de croissance

La croissance du PIB devrait s'élever à 1,3% cette année et l'an prochain. "Les perspectives économiques de la France sont bonnes et solides", déclarait le patron de Bercy ce weekend dans une interview au 'Journal du dimanche'.

Selon Bruno Le Maire, la grève organisée depuis le 5 décembre, notamment dans le secteur des transports, à l'appel des syndicats hostiles au projet de réforme des retraites ne devrait pas tirer la croissance vers le bas, mais à condition qu'un "compromis (soit) trouvé rapidement". "Il y a un temps pour manifester son opposition, et il y a un temps pour trouver un compromis. Ce temps est venu", juge-t-il.