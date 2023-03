Grèves et manifestations : la fréquentation chute dans les commerces

Magasins, restaurants, hôtels... Dans les grandes villes, les clients ne sont pas au rendez-vous.

(Boursier.com) — Les Français sont de retour dans la rue mardi pour une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui fait craindre de nouvelles violences... De nombreux magasins et restaurants vont devoir baisser le rideau, ce qui a des conséquences sur leur activité. Selon l'Alliance du commerce, la journée du jeudi 23 mars aurait provoqué un recul moyen de 19% du chiffre d'affaires sur un an. La chute serait même de 20% à Paris, de 29% à Toulouse et de 31% à Marseille.

"De nombreuses vitrines ont été cassées, des feux de poubelle ont abîmé les façades, les commerçants ont dû pour certains baisser leur rideau au passage des manifestations ; cette situation n'a que trop duré dans une période où les commerces ont déjà été suffisamment impactés ces dernières années par les grèves, les gilets jaunes et le covid", peut-on lire dans un communiqué.

Les restaurants désertés les jours de grève

"Nous redoutons d'autant plus les manifestations de mardi que l'escalade de la violence génère un sentiment d'insécurité. Alors que les commerces sont soumis à des augmentations importantes de leurs charges en raison notamment du prix de l'énergie, du remboursement des PGE ou encore de la hausse des salaires, une baisse de chiffre d'affaires générée par l'insécurité ne saurait être tolérée", poursuit l'Alliance du commerce.

Le tourisme, l'hôtellerie et la restauration sont également touchés par ces journées de mobilisation, mais aussi par la grève des éboueurs, qui se traduit dans certains quartiers de Paris par des amoncellements de poubelles. Selon l'UMIH, le principal syndicat du secteur, au mois de mars, l'activité des restaurateurs a chuté de 30% dans les grandes villes, avec parfois une perte totale de chiffre d'affaires les jours de grève. Les hôtels observent de leur côté un taux de 20% d'annulation pour le mois d'avril, les voyageurs étrangers notamment préférant ne pas venir en France pour les vacances de Pâques.