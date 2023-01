Grèves / CGT Pétrole : Agnès Pannier-Runacher veut "rassurer les automobilistes"

"On est pas du tout dans la situation que nous avions connu à l'automne dernier", a estimé la ministre de la Transition énergétique.

(Boursier.com) — Faut -il craindre une nouvelle pénurie d'essence ? Alors que la branche pétrole de la CGT ont appelé à plusieurs mouvements de grève pour protester contre la réforme des retraites les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec, "si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage", la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a estimé qu'un scénario tel que celui qui avait conduit à des pénuries de carburants en octobre dernier est à écarter...

"On est pas du tout dans la situation que nous avions connu à l'automne dernier, où c'était une grève continue... Là, il s'agit effectivement, pour les syndicats, de manifester leur point de vue" sur le projet de réforme gouvernemental du système de retraites par répartition français, dont la mesure phare est le recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans d'ici à 2030, a-t-elle assuré sur 'franceinfo', tout en appelant "chacun à la responsabilité".

Pour rappel, à l'automne dernier, un mouvement de grève dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies et Exxon, lié à des revendications salariales, avait entraîné pendant plusieurs semaines une pénurie d'essence dans plusieurs régions en France...

"Il n'y a pas de grève dans les raffineries"

"Je veux à nouveau rassurer les automobilistes : aujourd'hui, il n'y a pas de grève dans les raffineries ! La réalité, c'est qu'il n'y a pas de mouvement social aujourd'hui dans les raffineries et dans les dépôts pétroliers", a insisté la ministre, soulignant que "les stocks existent" et "ils ont été reconstitués depuis le mouvement de l'automne". Agnès Pannier-Runacher précise toutefois que le gouvernement suit la situation "avec la plus grande vigilance".

La CGT Pétrole a appelé à une grève de 24 heures le 19 janvier - date d'une mobilisation nationale décidée par les principales organisations syndicales - puis à une grève de 48 heures le 26 janvier et de 72 heures le 6 février, date à laquelle le mouvement pourra ensuite être reconductible. "On est parfaitement conscients qu'aujourd'hui, une journée ne sera pas suffisante pour faire reculer le gouvernement sur ce projet qui est rejeté par l'ensemble de la population", a expliqué jeudi sur 'BFMTV' Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

"Des conséquences sur l'ensemble du raffinage" selon la CGT

"Si le conflit devait être amené à durer, il y aurait forcément des conséquences sur l'ensemble du raffinage, avec potentiellement un arrêt des installations dans les semaines à venir", a-t-il de son côté prévenu, appelant le gouvernement à répondre rapidement à la mobilisation pour éviter toutes conséquences sur les pompes à essence...

A la SNCF, la CGT, l'Unsa, Sud et la CFDT ont également appelé à une "grève puissante" dans le rail, déjà marqué par des perturbations liées à un mouvement de grève des contrôleurs lors du week-end de Noël. A la RATP, les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils mettraient "tout en oeuvre pour s'opposer" à la réforme du gouvernement, qui prévoit notamment de mettre fin, pour les nouveaux salariés embauchés, au régime spécial de retraites dont bénéficie la régie des transports parisiens...