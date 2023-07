Grèves à la SNCF contre la réforme des retraites : un manque à gagner de 500 millions d'euros

"Les mouvements sociaux liés à la réforme nationale des retraites ont un impact significatif sur la performance", a affirmé le groupe ferroviaire.

(Boursier.com) — Les grèves contre la réforme des retraites ont pesé sur les comptes de la SNCF... Alors qu'elle se dirige vers un nouvel été record, la compagnie ferroviaire a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros, en hausse de 2,2% par rapport au même semestre de l'an dernier. Le bénéfice net s'élève à 158 millions d'euros, très inférieur à celui du premier semestre 2022 (à 928 millions d'euros).

"Les mouvements sociaux liés à la réforme nationale des retraites ont un impact significatif sur la performance", explique dans un communiqué la SNCF, qui indique que les 14 journées de grève interprofessionnelle et la grève reconductible lancée le 7 mars par les syndicats du groupe, ont amputé au premier semestre le chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et le résultat net d'environ 400 millions d'euros.

Sur les premiers mois de l'année, les trafics ferroviaires de SNCF Voyageurs atteignent "des niveaux historiques". Le chiffre d'affaires progresse de 11,3% à 9,3 milliards d'euros, dont +21% pour TGV, par rapport au premier semestre 2022 (dont le premier trimestre avait encore été touché par la crise sanitaire).

Grâce à son plan de réduction des coûts, l'entreprise a réussi à économiser 390 millions d'euros au premier semestre, alors que le taux de remplissage de ses trains dépasse les 80%. Par ailleurs, l'entreprise ferroviaire a enchaîné les succès, en remportant de nombreux appels d'offres ouverts à la concurrence, que ce soit dans les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, sur les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express ou avec les contrats internationaux de Keolis.

"Les résultats consolidés du groupe SNCF au premier semestre 2023 sont bons. Ils démontrent la pertinence et la robustesse de notre modèle économique dans une période marquée par une situation économique et géopolitique dégradée, une inflation toujours présente et les tensions sociales liées à la réforme nationale des retraites", a estimé le président-directeur général du groupe, Jean-Pierre Farandou.

"Les Français plébiscitent le train et c'est une bonne nouvelle. Cette tendance de fond positive se prolonge en 2023 et s'inscrit dans la continuité des chiffres historiques de l'année dernière. Nous sommes en avance de 10% s'agissant des ventes de billets de trains pour l'été sur la longue distance", a-t-il ajouté.