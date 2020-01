Grèves : "15 ou 16 millions d'euros" de pertes pour l'Opéra de Paris

"Pour un opéra qui dispose d'un budget d'un peu plus de 200 millions d'euros, c'est un impact très lourd", a affirmé Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres sont tombés pour l'Opéra de Paris... Alors que le mouvement social contre la réforme des retraites continuent de perturber certains secteurs d'activité, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, qui est aussi président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris, a détaillé l'impact des grèves au micro de 'BFM Business'.

"La facture est lourde. Nous n'avons pas joué depuis le 5 décembre, 160.000 spectateurs se sont retrouvés face aux portes closes de l'Opéra. On est à 15 ou 16 millions d'euros d'impact négatif", a indiqué Jean-Pierre Clamadieu, ajoutant que "Pour un opéra qui dispose d'un budget d'un peu plus de 200 millions d'euros, c'est un impact très lourd".

Au total, le mouvement social aurait entraîné l'annulation (parfois à la dernière minute) de près de 70 spectacles aux Palais Garnier et à l'Opéra Bastille.

Multiples actions

Le personnel de l'Opéra de Paris, qui proteste contre la suppression annoncée de leur régime spécial de retraite de l'institution, est en grève depuis plusieurs semaines. De multiples actions ont été menées, avec notamment des représentations de ballets sur le parvis de l'Opéra Garnier, à Paris.

Pour rappel, l'Opéra de Paris, avec la Comédie-Française, est la seule institution culturelle à bénéficier d'un régime spécial de retraite. Leurs membres justifient la demande de maintien du départ à 42 ans notamment par la dureté de leurs conditions de travail, les blessures physiques, ainsi que la difficulté de retrouver un emploi après la fin de leur carrière. A noter que pour les danseurs, la réforme ne devrait s'appliquer que sur ceux embauchés à partir de 2022.

Des mesures "d'économies drastiques"

La semaine dernière, le directeur général Stéphane Lissner a rassemblé l'ensemble du personnel pour évoquer les conséquences économiques qui l'ont obligé à "demander des économies drastiques à l'ensemble de ses services", selon l'Opéra.

Dans un entretien accordé à 'Télérama', Stéphane Lissner assure "comprendre la grève" et la colère des grévistes. "Pourquoi un système universel des retraites est impossible ici ? A cause de l'excellence artistique que nous prônons", a-t-il affirmé, évoquant notamment les difficultés physiques auxquelles sont confrontés danseurs, chanteurs, musiciens et techniciens.