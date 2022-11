Grève SNCF : le trafic sera fortement perturbé ce week-end !

Du 2 au 5 décembre, la compagnie ferroviaire prévoit de ne faire rouler que 4 TGV et 4 Intercités sur 10...

(Boursier.com) — Grève surprise à la SNCF ! Alors que les contrôleurs ont été appelés à faire grève pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et une hausse de salaire, le trafic sera fortement perturbé du 2 au 5 décembre sur l'ensemble du réseau des trains longue distance. La compagnie ferroviaire prévoit de ne faire rouler que 4 TGV et 4 Intercités sur 10 durant le week-end...

Pour les trains grande vitesse, la reprise devrait être progressive lundi avec 3 trains sur 4. A l'international, le trafic sera normal sur l'Eurostar et le Thalys et légèrement perturbé sur les liaisons vers la Suisse et l'Allemagne. Il n'y aura cependant aucune circulation vers l'Espagne.

"Les chefs de bord, outre leur rôle de contrôle et d'information, assurent une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs, et sont donc indispensables pour autoriser la circulation d'un TGV dans toutes les conditions de sécurité", indique la SNCF.

// PRÉAVIS DE GRÈVE // @UNSAFerro_Off reste #mobilisée du 2 au 5 décembre avec les ASCT du collectif national @SNCFVoyageurs Lire le tract ?? https://t.co/kmcaHMWIGE pic.twitter.com/ymAvD9Qg9s >— UNSA-Ferroviaire (@UNSAFerro_Off), via Twitter

Appel d'un collectif de contrôleurs "créé de façon spontanée"

Le groupe ferroviaire explique que ce mouvement de grève survient alors que la direction a fait des propositions aux organisations syndicales pour améliorer le déroulement de carrière et la rémunération des chefs de bord, après des semaines de négociations... Les négociations annuelles obligatoires sur les salaires concernant l'ensemble des salariés doivent, pour leur part, s'ouvrir la semaine prochaine.

Dans un tract syndical, l'UNSA-Ferroviaire a toutefois estimé que "les propositions de la direction sont insuffisantes au regard des revendications portées". "Aucun chiffrage au niveau d'une hausse de rémunération, une proposition de 600 euros d'augmentation annuelle de la prime de travail, rien sur le parcours professionnel [...] des discussions reportées à 2023", regrette le syndicat.

Interrogé par 'Ouest France', Renald Szpitalnik, élu au syndicat Sud-Rail (troisième syndicat à la SNCF), a précisé que "ce mouvement ne part pas de syndicats, mais d'un collectif de contrôleurs créé de façon spontanée". Il n'est pas par la CGT, le premier syndicat du groupe.