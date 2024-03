Grève pendant les JO 2024 : "A ce stade, c'est non", assure la CFDT

"Aucune envie de gâcher ce moment festif des Jeux olympiques", a affirmé la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon.

(Boursier.com) — La CFDT se joindra-t-elle à la CGT ? Alors que la CGT va déposer début avril un préavis de grève dans la fonction publique concernant la période des Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août, la CFDT temporise de son côté. Invitée des "4 Vérités" de 'France 2' ce vendredi, sa secrétaire générale Marylise Léon a indiqué que le syndicat ne déposera pas de préavis de grève dans la fonction publique "à ce stade" pour l'évènement sportif.

"Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour la CFDT, nous on est dans le cadre des négociations. Donc, à ce stade, pas de préavis de grève dans les fonctions publiques pour la CFDT. Le temps de la négociation, on avisera en fonction de l'avancée des négociations", a-t-elle expliqué.

"Pour la CFDT, il n'y aucune envie de gâcher ce moment festif des Jeux Olympiques. Donc raison de plus pour que les employeurs et les employeurs publics soient au rendez-vous et fassent des efforts dans le cadre des négociations qui sont ouvertes", a poursuivi Marylise Léon.

"Rien n'est exclu"

La secrétaire générale de la Confédération a toutefois prévenu : "Si l'Etat employeur n'est pas au rendez-vous, rien n'est exclu". Alors que la Journée internationale des droits des femmes est célébrée ce vendredi 8 mars, elle a également tenu a souligné qu'"il y a encore toujours autant de difficultés des femmes d'accéder à des postes à responsabilité".

"Les écarts salariaux demeurent encore importants. Lorsque l'on regarde de façon très globale, on a toujours un écart de 24% de salaire entre les hommes et les femmes, dans le public-privé", a-t-elle expliqué.

Pour sa part, la CGT prévoit de déposer le mois prochain des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux cet été. Cette décision a été annoncée jeudi par la secrétaire générale du syndicat Sophie Binet, quelques jours après un "carton rouge" au gouvernement pour la préparation sociale de l'événement.

Tony Estanguet appelle à une "trêve" sociale

"Nous voulons que le gouvernement prenne les mesures immédiatement pour assurer la réussite des Jeux à laquelle la CGT travaille depuis des années. Pour cela, il faut enfin que nos alertes soient entendues et que les Jeux soient préparés d'un point de vue social", a-t-elle réclamé sur 'franceinfo'.

Fin février, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris, a demandé "une trêve" sociale pendant l'évènement. "J'ai envie qu'on accueille le monde dans les plus belles conditions et qu'on ne gâche pas la fête. Je souhaite qu'on puisse trouver des solutions aux uns et aux autres qui vont travailler sur les sujets, on a bien conscience qu'il y a des contraintes à l'organisation des Jeux", avait-il déclaré dans l'émission "Télématin" sur 'France Télévisions'.