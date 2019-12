Grève : la RATP prévoit "un plan de remboursement" du pass Navigo

Grève : la RATP prévoit "un plan de remboursement" du pass Navigo









Sur 'Europe 1', la présidente de la RATP Catherine Guillouard a assuré qu'un remboursement aura bien lieu pour les usagers qui ont été confrontés à la grève contre la réforme des retraites dans les transports parisiens.

(Boursier.com) — Le pass Navigo sera-t-il remboursé à cause des grèves ? Alors que les Franciliens prennent leur mal en patience depuis plus d'une semaine dans les transports à cause des perturbations liées au mouvement social contre la réforme des retraites, Catherine Guillouard, PDG de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été claire pour apaiser les tensions concernent le remboursement des voyageurs : "Bien sûr que nous allons rembourser les usagers impactés par les grèves", a assuré la présidente de la RATP au micro d'Europe 1.

"La question ce sont les modalités. Nous les verrons en fonction de notre plan de transport exécuté", a-t-elle ajouté...

Pour rappel, depuis le 5 décembre dernier, de nombreuses lignes de métro sont à l'arrêt. Au neuvième jour de grève, le trafic RATP restera très perturbé ce vendredi en région parisienne avec 8 lignes de métro qui resteront fermées.

Comme les jours précédents, les lignes automatiques 1 et 14 restent en marche mais avec un risque de saturation en heures de pointe. Sur les lignes 4 et 7, la RATP a prévu un train sur trois aux heures de pointe (6h30-9h00 et 16h30-19h30).

Un remboursement selon "la réalité du service exécuté"

Catherine Guillouard a ainsi précisé que l'entreprise allait "rembourser" tout ou partie des "pass Navigo" des usagers concernés par les perturbations sur les transports en commun. En effet, il y aura bien un plan de remboursement, dont les modalités "prendront en compte la réalité du service exécuté".

"Le calcul du remboursement sera fait en fonction du transport effectivement réalisé. En temps normal la RATP transporte 12 millions de voyageurs tous les jours. Depuis le début de la crise, nous avons transporté entre 3 et 4 millions de voyageurs par jour. Donc nous n'avons pas rien fait", a expliqué la patronne de la Régie.

Pagaille dans les métros parisiens

Cette semaine encore, plusieurs scènes de cohue ont été observées dans les transports en commun de la capitale, les accès qui mènent aux lignes automatiques 1 et 14 étant particulièrement impactés notamment mercredi dernier...

Sur Twitter, plusieurs vidéos ont illustré les bousculades et les longues files d'attente qu'ont dû subir les usagers, comme à la station Reuilly-Diderot, au niveau de la correspondance entre la ligne 8 et la ligne 1.

Situation actuelle pour aller de la ligne 8 à la ligne 1.... Déconseillé aux claustrophobes vraiment #greve11decembre pic.twitter.com/cQmVMCEGLA — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt), via Twitter

La RATP avait dit avoir mobilisé quelque 1.200 personnes pour appliquer la technique dite du "Stop-And-Go". Elle doit permettre d'éviter la saturation sur les quais afin que les passagers puissent descendre en toute sécurité...