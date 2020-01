Grève : "Il n'y aura pas de pénurie de carburant", répète Elisabeth Borne

Grève : "Il n'y aura pas de pénurie de carburant", répète Elisabeth Borne









Alors que la CGT a appelé à un "blocage total" des raffineries du 7 au 10 janvier, la ministre de la Transition écologique et solidaire a affirmé qu'il n'y avait "pas de problème d'approvisionnement dans les stations-service".

(Boursier.com) — Doit-on craindre une pénurie d'essence dans les jours à venir ? Non, à en croire Elisabeth Borne, invitée de 'LCI' ce jeudi matin... Alors que la CGT a appelé au "blocage total" de toutes les raffineries en France entre le 7 et le 10 janvier pour protester contre la réforme des retraites, la ministre de la Transition écologique et solidaire a en effet tenu à rassurer.

"Il n'y aura pas de pénurie de carburant. Il n'y a aucun problème d'approvisionnement dans les stations-service", a-t-elle assuré...

La grève contre la réforme des retraites, qui a débuté le 5 décembre dernier, dure depuis maintenant 29 jours. Ce mouvement social devient ainsi le plus long de l'histoire, battant le record inscrit par la SNCF, en 1986-1987, qui avait été paralysée par 28 jours de grève, sans trêve de Noël.

"Il n'y a pas de droit au blocage dans notre pays"

D'après Elisabeth Borne, les annonces de la CGT "ne sont faites que pour faire paniquer les Français pour qu'ils se précipitent dans les stations-services", ce qui pourrait ainsi causer "des ruptures sur un certain nombre de produits de carburant".

La ministre a également rappelé qu'"il n'y a pas de droit au blocage dans notre pays". Sur 'BFMTV', la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, est allée dans le même sens au sujet de l'appel au blocage total des huit raffineries de France, lancé par le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Selon elle, cette action est "illégale".

"Nous avons des stocks pour fournir les Français pendant trois mois"

"Nous avons des stocks pour fournir les Français pendant trois mois", a par ailleurs précisé Elisabeth Borne, ajoutant que "les dépôts sont approvisionnés" et qu'"il y a des stocks à la fois de produits bruts, d'essence comme de diesel ; donc il y a tout ce qu'il faut pour approvisionner normalement les stations-services".

"Je suis très confiante: nos raffineries fonctionnent aujourd'hui. De toute façon l'approvisionnement des stations-services se fait à partir de 200 dépôts donc il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Il n'y en a pas aujourd'hui et il n'y en aura pas demain", a-t-elle répété.

Pour rappel, les expéditions de carburants sont bloquées à la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne). Un blocage est aussi en cours à La Mède (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), la deuxième plus grande du pays, fonctionne de nouveau normalement, après avoir été bloqué à plusieurs reprises...