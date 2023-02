Grève du 7 mars : Olivier Dussopt écarte tout retrait de la réforme des retraites

Abandonner cette réforme "serait injuste pour les Français qui nous succèdent, parce que ce serait mettre en danger le système de retraites", a affirmé le ministre du Travail.

Alors que l'intersyndicale a réaffirmé sa volonté de mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars prochain, promettant de faire de cette journée la plus importante de la série de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, le gouvernement campe sur sa position... Sur 'BFMTV', le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a écarté tout retrait du projet de réforme des retraites, malgré le nouvel appel des syndicats...

Assurant entendre "une inquiétude et une forme d'opposition face à la réforme des retraites", il a tenu à souligner que "quand vous avez en 2027 un déficit à 12 milliards, 2027 c'est demain et le déficit se creuse" les années suivantes. "Nous ne sommes pas dans le déni, il y a des manifestations qui sont importantes, on verra ce que donne la prochaine", a-t-il affirmé.

Mais abandonner cette réforme "serait injuste pour les Français qui nous succèdent, parce que ce serait mettre en danger le système de retraites. La réforme est nécessaire", a insisté le ministre, estimant que "le blocage n'est pas la bonne solution".

Des grèves reconductibles à partir du 7 mars

"Il y a une différence entre une journée de mobilisation très forte et la volonté d'un blocage qui dure avec des grèves qui pourraient être reconductibles", a fait remarquer Olivier Dussopt. Prévoyant une "journée difficile" marquée par un "blocage du pays" le 7 mars, il dit également vouloir "continuer à convaincre" les Français.

Pour rappel, plusieurs syndicats ont d'ores et déjà déposé des préavis pour mener des grèves reconductibles à partir du 7 mars. Plusieurs secteurs sont concernés, comme les transports (SNCF et RATP), les éboueurs, ou encore les raffineries.

Le texte sur la réforme des retraites doit être examiné à partir de mardi par les sénateurs, dix jours après des débats houleux à l'Assemblée qui n'ont pu être menés à terme. Lors d'une déclaration devant les journalistes au Salon de l'agriculture à Paris, samedi, Emmanuel Macron a également de nouveau défendu le projet de réforme des retraites du gouvernement, qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans...

Emmanuel Macron souhaite que le Sénat "puisse enrichir" le texte

"Il faut le faire parce qu'il faut que le régime s'équilibre par le travail et pas par l'impôt, sinon, vous ne pouvez plus investir dans l'éducation ...) dans la santé", a-t-il réaffirmé. Le président de la République a, en outre, exprimé son souhait que le Sénat apporte sa contribution au projet de loi du gouvernement sur les retraites. "J'ai vu qu'ils voulaient faire avancer les choses sur la politique familiale et les droits des femmes, donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte", a-t-il affirmé...

"Je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile. [...] Le Sénat qui d'ailleurs a plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celle qui est aujourd'hui portée par le gouvernement", a ajouté le chef de l'Etat.