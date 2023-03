Grève du 7 mars : Clément Beaune invite "tous les Français qui le peuvent à télétravailler"

"Une communication est prévue en tout début de semaine prochaine, sans doute lundi matin, pour dire exactement quels sont les impacts ligne par ligne", a précisé le ministre délégué chargé des Transports.

(Boursier.com) — Tous les transports à l'arrêt ? Alors que le 7 mars prochain marquera une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites, de fortes perturbations sont attendues dans les transports en commun... Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a conseillé ce vendredi aux Français qui le peuvent de travailler de chez eux.

"On a vu lors des mobilisations précédentes que les Français se saisissaient de ces nouveaux outils, mais tous ne le peuvent pas, j'en suis conscient", a-t-il affirmé lors d'un déplacement à Limoges, appelant ainsi "toutes celles et ceux qui ont la possibilité de télétravailler à s'en saisir".

"Les grandes entreprises publiques, dont la SNCF, s'organisent au mieux. Il n'y a pas de miracle possible. Quand il y a des grèves, il y a des impacts", a regretté le ministre, précisant qu'une "communication est prévue en tout début de semaine prochaine, sans doute lundi matin, pour dire exactement quels sont les impacts ligne par ligne".

Des obligations qui doivent être "respectées"

"On travaille aussi par le dialogue, parce que même dans cette période il doit y avoir encore un dialogue interne en entreprise, avec les forces syndicales pour que le climat général soit le moins tendu possible et que l'on ne soit pas dans un moment de blocage", a indiqué Clément Beaune.

Le ministre délégué chargé des Transports a, par ailleurs, rappelé l'obligation des entreprises des transports de fournir des informations aux voyageurs au préalable. "Le droit de grève c'est important, le blocage, c'est différent," a-t-il ajouté...

"Mettre la France à l'arrêt"

Unie dans son rejet d'une réforme prévoyant de reporter de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, l'intersyndicale a promis, pour rappel, de "mettre la France à l'arrêt" mardi prochain, après déjà cinq journées de mobilisation nationale ayant à chaque fois rassemblé au minimum plusieurs centaines de milliers de personnes depuis mi-janvier à travers le pays.

Plusieurs secteurs dont l'éducation, l'énergie et les éboueurs, ont appelé à la grève... Dans les transports, la CGT Cheminots a demandé aux salariés de la SNCF de provoquer "l'arrêt d'urgence" le mardi 7 mars. L'intersyndicale de la RATP, qui s'oppose à la suppression du régime spécial pour ses futurs agents, anticipe déjà la suite du mouvement, en appelant à une grève reconductible à partir du 7 mars...