Grève du 6 juin : quelles perturbations attendre ?

Marylise Léon, qui va prendre la tête de la CFDT, appelle à "une grande journée de grèves et de manifestations pour gagner le retrait de la réforme des retraites"...

(Boursier.com) — Les syndicats refusent de "tourner la page" !... Après plusieurs semaines marquées par l'absence de grèves, l'intersyndicale a appelé à une 14ème journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites le mardi 6 juin, soit deux jours avant un vote important à l'Assemblée nationale. Le 8 juin, les députés devront en effet se prononcer sur la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites.

"Nous ne tournerons pas la page : ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin", a averti l'intersyndicale, qui regroupe huit syndicats et cinq organisations de jeunesse.

Les syndicats demandent aux députés de "voter, le 8 juin prochain, la proposition de loi transpartisane abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise", prévenant que "dans le cas contraire, si encore une fois, le gouvernement s'obstinait à passer en force, en utilisant des artifices constitutionnels, la colère n'en serait que renforcée".

Retrouvez le kit militant sur notre site https://t.co/EBIBcuQyNO — La CGT (@lacgtcommunique), via Twitter

Appel à la grève à la SNCF

Marylise Léon, la future patronne désignée de la CFDT par Laurent Berger, a d'ores et déjà appelé à "une grande journée de grèves et de manifestations sur l'ensemble du territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites".

Dans les transports, la circulation des trains, TGV, Intercités et TER pourrait être perturbée, la fédération FO Cheminots ayant lancé un appel à une grève SNCF le 6 juin. La compagnie ferroviaire doit informer les usagers entre 48h et 24h avant le début de la grève.

Un tiers des vols annulés à Paris-Orly

De son côté, la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols au départ de l'aéroport Paris-Orly mardi prochain après le dépôt d'un préavis de grève par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens.

Les compagnies aériennes ont également été appelées à réduire leur programme de vols de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Malgré ces mesures, la DGAC met en garde sur de possibles perturbations et retards et "invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage".

Par ailleurs, des perturbations pourraient avoir lieu dans les établissements scolaires, alors que les syndicats d'enseignants (FSU, l'Unsa, SUD Education, Solidaires, CGT Educ'action, Sgen CFDT, FNEC FP-FO et les SNALC) ont appelé à la grève le 6 juin. Cinq organisations de la jeunesse soutiennent le mouvement...