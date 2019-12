Grève du 5 décembre : un train sur dix circulera jeudi sur les lignes SNCF

Grève du 5 décembre : un train sur dix circulera jeudi sur les lignes SNCF









Un TGV sur dix circulera, ainsi qu'un Intercités sur dix et un Transilien sur dix, annonce la compagnie. Elle évoque une "mobilisation extrêmement forte".

Crédit photo © Michaela Rehle

(Boursier.com) — La SNCF a livré ses prévisions de trafic pour jeudi, journée de grèves contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. La compagnie ne pourra assurer que 10% du trafic ferroviaire en raison d'une "mobilisation extrêmement forte" des cheminots, a annoncé mardi la porte-parole du groupe.

Un TGV sur dix circulera, ainsi qu'un Intercités sur dix et un Transilien sur dix, a précisé Agnès Ogier lors d'une conférence de presse au siège de l'entreprise publique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

La SNCF, qui recommande aux voyageurs d'annuler ou reporter leurs déplacements, prévoit également un TER sur cinq en moyenne et de fortes perturbations pour les RER et le trafic international. Le trafic des TER sera pratiquement nul en Bretagne et Occitanie.

Mobilisation "extrêmement forte"

"Le plan de transport est extrêmement réduit. (...) La mobilisation est extrêmement forte, le réseau est extrêmement perturbé. Le niveau de trafic sera inférieur" à celui observé lors de la grève de 2018 contre la réforme du statut de cheminot, a dit la porte-parole. La CGT-Cheminots, l'UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et FO-Cheminots participeront au mouvement social, tout comme la CFDT-Cheminots qui a déposé aussi un préavis.

Les perturbations à la SNCF débuteront dès mercredi 4 décembre à 19 heures, à l'exception de la ligne E du RER, qui sera concernée par les perturbations dès 17h30.

Perturbations

Pour les RER en Ile-de-France, la SNCF prévoit notamment trois trains par heure aux heures de pointe sur les axes Cergy et Poissy (ligne A), un train sur cinq toute la journée sur la partie nord de la ligne B, et deux trains par heure sur une partie de la ligne C.

Concernant les TGV, un train sur six circulera vers l'est et le nord du pays, et pour le service à bas coûts Ouigo. Un train sur dix est prévu vers l'Atlantique et le Sud-Est.

A l'international, un Eurostar sur deux et deux Thalys sur 3 seront en circulation. Un seul aller-retour du Lyria, vers la Suisse, est programmé. Aucune liaison n'est prévue vers l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

Un point par jour

Sur son site, la SNCF promet de faire un point chaque jour à 17 heures sur les horaires de train du lendemain pendant toute la durée de la grève.