Grève du 31 janvier : comment s'y retrouver dans les transports ?

(Boursier.com) — Vers un mardi noir dans les transports ? Alors que les syndicats ont annoncé qu'une deuxième journée de manifestations et de grève contre la réforme des retraites aura lieu le 31 janvier, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a dit s'attendre à des fortes perturbations dans les transports...

"Ça sera une journée difficile, voire très difficile dans les transports publics. Il y a aura de fortes mobilisations dans les transports", a-t-il indiqué sur le plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, recommandant ainsi à "toutes celles et ceux qui peuvent" de "s'organiser pour faire du télétravail" ou "reporter un déplacement".

Le ministre a également affirmé qu'il fera "tout", avec la SNCF, la RATP et les grands opérateurs de transports publics, pour limiter "l'impact sur la vie quotidienne et les déplacements des Français le plus possible". "Ça ne sera pas génial, mais on va essayer de faire au mieux", a-t-il ajouté...

La circulation des trains sera "très fortement perturbée"

Dans un communiqué publié dimanche soir, la SNCF a dévoilé ses prévisions pour la journée de mardi. La circulation des trains sera "très fortement perturbée" pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux TER et Transilien, et sera "fortement perturbée" pour les TGV, a annoncé la compagnie ferroviaire...

Elle prévoit 2 TGV sur 5 sur l'axe Nord, 1 sur 2 dans l'Est, 1 sur 4 sur l'arc Atlantique, 1 sur 2 sur le Sud-Est et 2 sur 5 pour les Ouigo. Pour les trains régionaux, 2 TER sur 10 en moyenne seront en circulation, et en Île-de-France : 1 train sur 3 sur les lignes A, B, H et U, 1 train sur 4 sur la ligne K, et 1 train sur 10 pour les lignes C et D (en partie fermées), E, J, L, N, P et R.

"Un trafic très perturbé" sur les réseaux RER et métro

De son côté, la RATP prévoit "un trafic très perturbé" sur les réseaux RER et métro, et le trafic sera "légèrement perturbé" sur le réseau de surface (bus et tramway), invitant "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là".

Pour le RER A, il faudra prévoir en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Pour le RER B, en moyenne, au nord de Châtelet-Les Halles 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures creuses. Concernant les bus, 8 bus 10 circuleront, tout comme dans les tramways.

Dans le métro, seulement deux lignes fonctionneront normalement (1 et 14). Dans les autres, la Régie prévoit un trafic prévu aux heures de pointe seulement (1 train sur 3 à 1 train sur 4). Pour la ligne 4 par exemple, il faudra prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation. De son côté, la ligne 2 sera ouverte entre 5h30 et 20h00, avec 1 train sur 2. Les lignes 7, 7bis, 9 et 12 seront ouvertes uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30), avec 1 train sur 3 pour la 7 et la 7bis, 1 train sur 2 pour la 9 et 1 train sur 4 pour la 12...

[#MouvementSocial] À la suite d'un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ?? pic.twitter.com/PNc89lCAQm >— RATP Group (@RATPgroup), via Twitter