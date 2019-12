Grève du 17 décembre : mobilisation en hausse à la SNCF

A l'appel de toutes les organisations syndicales, une nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites se tient ce mardi. A la SNCF, un tiers des cheminots (32,8%) sont grévistes.

(Boursier.com) — Les transports, l'éducation nationale, la justice, la santé... De nombreux secteurs devraient être perturbés alors que l'ensemble des principales organisations syndicales (CFDT comprise) ont appelé à manifester ce mardi contre le projet du gouvernement. L'enjeu étant de parvenir à mobiliser davantage de personnes que le 5 décembre dernier (où plus de 800.000 manifestants étaient dans la rue) au treizième jour d'une grève illimitée à la RATP et à SNCF.

La direction du groupe ferroviaire a d'ailleurs indiqué que le taux de grévistes s'est établi à 32,8% ce matin, après 11,2% lundi. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 75,8% des conducteurs (contre 61% lundi), 59,2% des contrôleurs et 34% des aiguilleurs sont en grève.

Cette nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites doit permettre de mettre la pression sur le gouvernement, qui recevra d'ailleurs les partenaires sociaux mercredi à Matignon afin de trouver le chemin d'une sortie de crise avant les fêtes de fin d'année.

Les enseignants toujours mobilisés

Les enseignants ont également répondu à l'appel de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D'après les chiffres du ministère de l'Education nationale, le taux de grévistes s'établit à 25,05% dans le primaire et à 23,32% dans le secondaire (collèges et lycées). Les syndicats estiment qu'ils sont respectivement 50% et 60% de grévistes.

📄 Grève interprofessionnelle. Le grévistes mesuré s'établit à 32,8%. Décompte effectif des présents/absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. pic.twitter.com/w0ofzVkXFA >— Groupe SNCF (@GroupeSNCF), via Twitter

En Île-de-France et notamment à Paris, la mobilisation est beaucoup plus forte. Sur 'Europe 1', le ministre Jean-Michel Blanquer a affirmé s'attendre à 58% de grévistes dans les écoles en région parisienne.

9,45% de grévistes dans la fonction publique

"C'est surtout l'Île-de-France qui est touchée par d'éventuelles fermetures. Dans ces cas-là, la mairie a pu organiser un service minimum dans certains cas. De toute façon, vous avez les sites internet des académies de Paris, de Créteil et de Versailles qui disent quelles sont les écoles fermées ou ouvertes", a indiqué Jean-Michel Blanquer.

La mobilisation dans la fonction publique a aussi été suivie. Bercy a enregistré mardi 16,92% de grévistes dans la fonction publique de l'État, 3,5% dans la fonction publique territoriale, ainsi que 10,7% dans la fonction publique hospitalière. Au total, le taux de grévistes est ainsi de 9,45%.

350.000 manifestants à Paris

Selon la CGT, 350.000 personnes ont défilé ce mardi à Paris au troisième jour d'une mobilisation nationale et treizième jour de grève contre la réforme des retraites.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez estime que cette journée est "un franc succès". Selon lui, "il y a plus de manifestants, plus de manifestations, plus de grévistes" et une "mobilisation forte dans le privé, dans le public". "Malgré les tentatives de division du gouvernement, la population reste mobilisée et le désaccord sur cette réforme reste très important", a-t-il ajouté.