Grève du 13 octobre : quelles perturbations prévues vendredi ?

Plus de quatre mois après la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle à la grève pour réclamer des hausses de salaires. Les transports, l'éducation ou encore le médical devraient être touchés...

(Boursier.com) — Après une mobilisation massive qui a duré plusieurs mois contre la réforme des retraites, les syndicats reviennent à la charge. Une nouvelle journée de grèves et de manifestations aura lieu vendredi 13 octobre pour réclamer, cette fois-ci, des augmentations salariales, et ce trois jours avant la conférence sociale sur les bas salaires. L'intersyndicale appelle aussi à se mobiliser pour l'égalité femme/homme, les droits, les services publics, l'environnement et les retraites.

Il s'agit du premier appel depuis la fin du mouvement contre la réforme des retraites en juin dernier. "Il faut qu'on fasse le plein le 13 octobre", a plaidé la leader de la CGT Sophie Binet, invitée dimanche de "Questions politiques", l'émission politique de 'franceinfo' avec 'France Inter' et 'Le Monde'.

"Je pense que les Français sont très en colère et qu'ils ont tout à fait la tête au fait que les salaires sont totalement insuffisants pour vivre", a-t-elle estimé, précisant qu'il y a "plus de 200 manifestations sur tout le territoire" qu'on peut retrouver "sur le site 13octobre.fr". "L'enjeu, c'est de se dire que ce n'est pas à l'EuroMillions qu'il faut jouer, c'est à 'l'Euro manifestation' qu'il faut participer", a lancé la responsable syndicale.

Des perturbations à prévoir dans les transports

S'il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue du mouvement, des perturbations sont à prévoir dans plusieurs secteurs, certains syndicats ayant déjà appelé à la grève. Les transports devraient être particulièrement touchés, notamment à la SNCF, où trois des principales organisations syndicales ferroviaires (la CGT-Cheminots, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots) ont appelé à soutenir le mouvement dans un tract unitaire. Les informations sur l'état du trafic seront diffusées jeudi à partir de 17 heures.

A la RATP également, la CGT a fait part de son intention de se mettre en grève pour réclamer des augmentations salariales. Dans un communiqué, le syndicat a affirmé que les récentes mesures salariales n'ont pas réussi à compenser l'inflation et a également exprimé son opposition à l'ouverture à la concurrence.

D'autre part, le syndicat de contrôleurs aériens USAC-CGT a appelé à la grève le 13 octobre. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a annoncé que 40% des vols au départ de Paris-Orly, le deuxième aéroport français, seront annulés vendredi. Dans un communiqué, la DGAC a également demandé aux compagnies de réduire de 20% leur programme de vols à l'aéroport de Marseille-Provence et de 15% à Beauvais. Elle a averti que l'activité des centres de navigation aérienne en route, responsables de la gestion du trafic aérien dans l'espace aérien français, serait impactée.

Appel à la grève "illimitée" chez les médecins libéraux

Rejoints fin septembre par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), tous les syndicats représentatifs des médecins libéraux appellent également à la grève à partir du 13 octobre prochain, pour la plupart de manière "illimitée", avec une revendication majeure : la hausse du tarif des consultations. Dans un communiqué, la CSMF, l'un des grands syndicats du secteur, a en effet exhorté "tous les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, à suivre massivement ce mouvement et à déprogrammer leur activité médicale à compter du 13 octobre".

Les grèves pourraient impacter d'autres secteurs, tels que l'Education nationale. Le FSU-SNUipp et le SNES-FSU ont soutenu l'appel à la mobilisation. Les parents seront avertis avec un préavis de 48 heures en cas de grève des enseignants des écoles, car ces derniers sont tenus de se déclarer dans ce délai avant le début de leur mobilisation.

