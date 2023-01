Grève des médecins : "la consultation à 25 euros est indigne comparé au prix de la prestation d'un coiffeur ou d'un plombier"

Le collectif "Médecins pour demain" a appelé les médecins libéraux à manifester ce jeudi à Paris, afin d'obtenir notamment une revalorisation de la consultation médicale à 50 euros...

(Boursier.com) — Depuis fin décembre, un mouvement de grève est porté par le collectif "Médecins pour demain", soutenu par plusieurs syndicats (FMF, UFML, SML et Jeunes Médecins), qui réclame une amélioration des conditions de travail, mais aussi une revalorisation de la consultation médicale à 50 euros. La grève a été reconduite pour une deuxième semaine jusqu'au 8 janvier, et un appel à manifester a été lancé aux médecins libéraux pour ce jeudi à Paris.

Invité sur le plateau de l'émission "Les Quatre Vérités" sur 'France 2', le ministre de la Santé, François Braun, n'a pas fermé la porte à une revalorisation des tarifs de consultation, mais pas à hauteur des 50 euros qui sont exigés par les professionnels du secteur. "Soyons raisonnables", a-t-il affirmé...

"Je suis prêt à augmenter cette consultation dès lors que les besoins de santé des Français sont remplis", a-t-il expliqué, estimant que les négociations conventionnelles entre les différents syndicats de médecins et l'assurance maladie en cours, jusqu'au mois de février, doivent se poursuivre sur un principe "gagnant-gagnant".

Un médecin traitant pour les "650.000 Français qui sont en maladie chronique"

"C'est des droits et des devoirs, c'est donnant-donnant, ma porte est toujours ouverte sur ce principe", a insisté François Braun, avant d'ajouter : "D'accord, on augmente la consultation, mais je veux que les 650.000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant".

Ces Français "n'en ont pas actuellement, je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end", a poursuivi le ministre de la Santé, qui demande ainsi des efforts pour permettre aux patients d'accéder plus facilement à un médecin.

Aux côtés de plusieurs autres organisations comme le SML et la FMF, "Médecins pour demain" avait appelé à la "fermeture des cabinets" la semaine du 26 décembre 2022. Ce jeudi, plusieurs milliers de manifestants sont attendus à Paris à l'appel du collectif, qui avait pu défendre, fin décembre, ses propositions pour la profession face au ministre de la Santé.

pic.twitter.com/I5p7NuHVLR — Médecins Pour Demain (@MedPourDemain), via Twitter

"Le montant actuel à 25 euros est indigne"

"Nous nous y attendions. Le gouvernement n'a malheureusement pas daigné nous accorder de l'attention malgré cette première semaine de grève. Au contraire, nous avons même été injustement sermonnés par notre ministre [de la Santé]", avait écrit le collectif dans un communiqué diffusé le 29 décembre dernier...

Dans une tribune publiée fin novembre par 'Le Journal du Dimanche', plusieurs professionnels de santé avaient appelé à une meilleure rémunération des médecins libéraux, alors que certains d'entre eux avaient pris la décision de fermer leur cabinet le 1er décembre "pour demander une consultation médicale à 50 euros".

"Ils considèrent que le montant actuel à 25 euros est indigne, comparé au coût de la prestation d'un coiffeur ou d'un plombier... Ceci explique, au moins en partie, que les jeunes médecins généralistes ne s'installent plus en secteur libéral, se réfugiant dans l'intérim et le salariat. Une situation à terme dramatique, car plus de 21.000 généralistes ont déjà plus de 60 ans et la population vieillit", ont-ils écrit...