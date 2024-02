Grève des contrôleurs : la SNCF espère faire rouler "un TGV sur deux" ce week-end

"Un TGV sur deux, ça ne veut pas dire un Français sur deux qui partira en vacances. C'est beaucoup plus que ça", a assuré Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs.

(Boursier.com) — Alors que la CGT et SUD-Rail ont appelé à la grève des contrôleurs SNCF du 16 au 18 février, le mouvement s'annonce massif. "Je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous", a affirmé sur 'RTL' le PDG du groupe ferroviaire, Jean-Pierre Farandou. "Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances", a-t-il expliqué.

Sur 'franceinfo' ce mercredi, Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs, a estimé que ce mouvement était "incompréhensible parce que les engagements [de la direction], qui ont été pris en décembre 2022, ont été tenus".

Au vu de la mobilisation attendue des contrôleurs, la compagnie ferroviaire s'est fixé "l'objectif d'un TGV sur deux qui circule ce week-end", a-t-il également indiqué, avec "autant de Ouigo que d'Inoui" et une priorité pour "les départs et les retours de la neige". "Les perturbations, c'est vendredi, samedi et dimanche", a-t-il précisé.

Un "dédommagement exceptionnel"

"Un TGV sur deux, ça ne veut pas dire un Français sur deux qui partira en vacances. C'est beaucoup plus que ça... Car grâce à la possibilité que vous avez de décaler votre train, c'est bien plus de Français qui pourront partir en vacances", a assuré Christophe Fanichet. La SNCF prévoit également un "dédommagement exceptionnel", dont les modalités seront précisées mercredi après-midi, pour les voyageurs qui ne pourraient pas effectuer leur trajet.

Après une réunion décisive qui s'est tenue lundi soir, la CGT et SUD-Rail ont décidé de maintenir leur appel à la grève des contrôleurs du 16 au 18 février, soit pendant la période des vacances scolaires. Les agents réclament notamment des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.

"Pas de contrôleurs, pas de trains"

"Avec les retours que nous avons, on a à peu près entre 70 et 90% de contrôleurs qui se sont annoncés grévistes, et ils peuvent encore s'annoncer" jusqu'à ce mercredi, a prévenu Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de SUD-Rail, interrogé sur 'RMC'.

Pour rappel, pour qu'un train puisse circuler, la présence de trois agents est indispensable : un contrôleur, un conducteur et un aiguilleur. En l'absence de l'un de ces trois acteurs, aucun départ n'est envisageable. "Pas de contrôleurs, pas de trains", a averti Fabien Villedieu.