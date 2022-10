Grève dans les raffineries : quel risque pour l'économie ?

Les pertes d'activité des grèves sont faibles sur la croissance trimestrielle et sont généralement compensées par un effet de rattrapage le trimestre d'après, selon le cabinet Asterès.

(Boursier.com) — Le bras de fer entre le gouvernement et les grévistes dans le secteur pétrolier s'est durci mercredi et l'exécutif a lancé les premières réquisitions de personnel pour tenter d'approvisionner les stations-service du pays... Les grèves dans les raffineries génèrent actuellement des pénuries dans près de 30% des stations-services françaises.

"À ce stade, l'impact économique devrait être faible sur la croissance française du quatrième trimestre 2022. Les expériences passées indiquent qu'une éventuelle perte d'activité liée aux grèves est généralement rattrapée le trimestre suivant", estime le cabinet Asterès dans une note publiée mercredi.

Ce type d'opération ne pèse en général pas très lourd sur la croissance :

- la grève de l'automne 2007 dans les transports contre la réforme des régimes spéciaux de retraite avait amputé la croissance du quatrième trimestre de 0,1 point.

- les grèves de 2019 et de 1995 contre la réforme des retraites, qui avaient eu un impact significatif sur les transports, n'avaient eu un impact trimestriel que de 0,1 à 0,2 point.

- le grand mouvement de grève de mai 1968 avait cependant eu un impact économique fort, avec un plongeon du PIB de 5,3 % au deuxième trimestre de cette année, rappelle Asterès.

"Effet rattrapage"

"Les pertes d'activité des grèves sont faibles sur la croissance trimestrielle et sont généralement compensées par un effet de rattrapage le trimestre d'après... Ce phénomène avait été observé aussi bien en 1995 qu'en 2017 et en 20195 . En 1968 également, la forte contraction de l'activité au deuxième trimestre avait été suivie par un rebond de +8% au troisième trimestre", poursuit le cabinet.

L'impact des grèves actuelles dans les raffineries sur la dynamique de croissance de moyen terme devrait être imperceptible à ce stade, avec un toutefois un impact plus prononcé sur certains secteurs. Le risque réside plus dans une extension du conflit à d'autres corporations, alors que l'envolée de l'inflation pourrait alimenter les revendications des salariés. Autre risque, une mise en tension de la chaîne d'approvisionnements qui risque de connaître rapidement certains blocages, en particulier dans l'alimentaire et les produits frais...

La situation actuelle de tension sur les carburants pourrait ainsi bénéficier aux transports en commun, aux plateformes de co-voiturage ou encore aux modes de propulsion électriques (vélo, scooter, voitures...)