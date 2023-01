Grève contre la réforme des retraites : vers des coupures d'électricité "ciblées" ?

"Si les agents en assemblée générale décident de mener des actions diverses, et notamment des coupures ciblées, ça pourrait être organisé", a prévenu le secrétaire général de la CGT Mines-Energie.

(Boursier.com) — Alors que deux coupures de courant volontaires ont été recensées le 19 janvier dernier, pendant la grève contre la réforme des retraites, Sébastien Menesplier, secrétaire général de la fédération CGT des mines et de l'énergie, s'est montré favorable au développement de ce genre de méthodes en France pour faire reculer le gouvernement sur son projet de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

"La grève c'est bien mais ça ne suffit plus", a-t-il estimé au micro de 'BFMTV' ce lundi, expliquant vouloir "agir" et "prendre des actions et des actions qui se voient, qui ont un impact vis-à-vis de ceux qui soutiennent le gouvernement et les lois de régression sociale".

La question devrait être débattue ce lundi. "Si les agents en assemblée générale décident de mener des actions diverses, et notamment des coupures ciblées, ça pourrait être organisé", a prévenu le secrétaire général de la fédération.

"On va faire de la sobriété énergétique"

Ces coupures d'électricité pourraient être "petites" (entre une ou deux heures) et "ciblées", a indiqué Sébastien Menesplier. Elles concerneraient des milliardaires et des partisans de la réforme des retraites.

"On va faire de la sobriété énergétique", a-t-il également ironisé, faisant référence aux opérations de délestage électrique envisagées par le gouvernement dans des zones définies en cas de tensions sur le réseau électrique français cet hiver.

Deux coupures volontaires le 19 janvier

Sur 'franceinfo' mercredi dernier, il avait toutefois assuré qu'il n'y avait "pas de menaces de coupures" ciblées visant les permanences des élus qui soutiendraient la réforme des retraites". "Bien que nous sommes respectueux des élus de la République, poursuit le syndicaliste, mais on a besoin que ceux qui portent cette réforme et qui sont hors-sol viennent rencontrer les agents sur le terrain, débattre avec eux, entendre et écouter pourquoi ils ne veulent pas de la réforme et la trouvent injuste", a-t-il affirmé.

Jeudi 19 janvier, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis a recensé deux coupures de courant volontaires sur le territoire, l'une à Massy (Essonne) et l'autre à Chaumont (Haute-Marne)...