Grève chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil : le mouvement se poursuit ce lundi

"Nous réitérons notre demande d'ouverture de négociations, en espérant que vous l'entendiez enfin", a écrit Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies, dans une lettre adressée à Patrick Pouyanné.

(Boursier.com) — Le bras de fer continue entre les syndicats et les directions de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil... Alors que la situation s'est corsée ce week-end dans les stations-service, deux responsables de la CGT ont indiqué que la grève se poursuit ce lundi en France dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso, filiale d'ExxonMobil.

"Dans le but de sortir de la situation de blocage, nous réitérons notre demande d'ouverture de négociations, en espérant que vous l'entendiez enfin. Nous nous tenons prêts pour les entamer dès lundi sur la base de notre revendication salariale seule", écrit Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies, dans une lettre adressée au PDG du groupe, Patrick Pouyanné et publiée sur Twitter samedi

Pour rappel, les syndicats réclament une augmentation de 10% des salaires pour l'année 2022, dont 7% pour prendre en compte de l'inflation et 3% au titre des bénéfices engrangés par le géant pétrolier. Dimanche, la direction proposé d'avancer les négociations avec les syndicats sur les salaires au mois d'octobre sous réserve de la fin des blocages pour permettre un réapprovisionnement des stations-service. La CGT avait dit à 'Reuters' qu'elle consulterait les salariés sur cette proposition pour décider de la suite du mouvement.

Nous attendons une réponse rapide de la DG de Total #augmentationdesalaire#totalenergies pic.twitter.com/ZYOnplotWA — Eric Sellini (@EricSellini), via Twitter

Esso-ExxonMobil réunit les syndicats ce lundi

"La grève continue aujourd'hui pour le 20ème jour, nous sommes désolés pour les problèmes que cela occasionne mais nous n'avons pas d'autre moyen pour nous faire entendre de notre direction", a expliqué de son côté la CGT ExxonMobil, qui réclame des augmentations de salaire. Deux raffineries d'Esso-ExxonMobil en France, celles de Gravenchon (Seine-Maritime) et de Fos-Sur-Mer (Bouches-du-Rhône), en raison du mouvement social initié par le syndicat le 21 septembre.

Dans un communiqué publié dimanche soir, Esso France a appelé à la responsabilité pour permettre le bon approvisionnement du pays et demande la fin du blocage de ses sites de production. Le groupe ajoute que sa direction réunira à nouveau les organisations syndicales ce lundi avec l'objectif de permettre aux raffineries du groupe de reprendre leur activité dans les meilleurs délais.

Les tensions d'approvisionnement étaient toujours fortes dimanche avec près de 30% des stations-service en difficulté d'approvisionnement sur au moins un carburant sur le territoire national, selon le ministère de la Transition énergétique, contre 21% la veille. La situation était particulièrement compliquée dans les Hauts-de-France où 54,8% des stations rencontraient des difficultés, et en Île-de-France, où il y avait 44,9% de stations en rupture d'au moins un produit.

La circulation des camions-citernes autorisée samedi et dimanche

Le gouvernement a autorisé la circulation des camions-citernes samedi et dimanche et a puisé dans ses stocks stratégiques pour fluidifier la situation. Ces mesures ont permis une augmentation des livraisons de 20% par rapport au flux habituel, indique Agnès Pannier-Runacher. "Ces volumes additionnels devraient permettre une amélioration de la situation tout au long de la journée de lundi", a-t-elle ajouté.

Elle dénote en revanche une "ruée" vers les stations-service au-delà des consommations habituelles de carburant, appelant "tous nos concitoyens à ne pas faire de stock pour que chacun puisse faire son plein". De son côté, Emmanuel Macron avait lancé un appel au calme vendredi dernier face aux pénuries de carburant dans le pays et avait exhorté à "la responsabilité" les salariés en grève.