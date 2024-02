Grève chez Lufthansa : les vols fortement perturbés ce mercredi en Allemagne

Quelque 100.000 passagers sont concernés par le mouvement qui a démarré à 4 heures...

(Boursier.com) — Mercredi noir dans le ciel allemand... Dans le cadre d'un conflit sur les salaires des travailleurs, dont le pouvoir d'achat a été érodé par l'inflation, le syndicat Verdi a appelé le personnel au sol de Lufthansa à la grève. Les employés de la compagnie aérienne allemande ont massivement répondu à l'appel.

Quelque 100.000 passagers sont concernés par le mouvement qui a démarré à 4 heures (03H00 GMT) et qui doit prendre fin jeudi matin, a indiqué le transporteur allemand. "Nous supposons actuellement qu'environ 10 à 20% des vols seront possibles le 7 février. Les clients concernés par des annulations de vol seront informés par e-mail ou via l'application", a également indiqué la compagnie sur son compte X.

Le syndicat Verdi a tout particulièrement visé les aéroports de Francfort et Munich, où seuls 10% des vols prévus par Lufthansa seront assurés. Dans un communiqué, il avait d'ores et déjà prévenu que cette grève toucherait l'ensemble du personnel au sol, incluant les secteurs de la maintenance et de la gestion des passagers et des avions, de sorte que "d'importantes annulations et retards de vols devraient se produire".

Update on the announced warning strike: >There will be extensive restrictions to the flight schedule on 7-8.02.2024. We currently assume that around 10 to 20 percent of the flights will be possible on February 7. Guest who are affected by flight cancellations will be informed by... pic.twitter.com/ic307LZ9gA

— Lufthansa (@lufthansa), via Twitter

Une augmentation salariale de 12,5%

Le syndicat réclame une augmentation salariale de 12,5% pour 25.000 salariés, soit au moins 500 euros de plus par mois, plus un paiement unique de 3.000 euros destiné à compenser l'inflation.

Verdi a fait valoir que l'augmentation du coût de la vie et la lourdeur de la charge de travail liée à la pénurie de personnel justifiaient une hausse des salaires. Lors du dernier cycle de négociations collectives, en juillet 2022, le personnel au sol de Lufthansa avait arrêté le travail et provoqué d'importantes perturbations dans les transports aériens.

De son côté, Lufthansa a présenté une proposition incluant des augmentations de salaire dépassant les 13%, sur une période de 3 ans, ainsi que le versement de primes substantielles pour compenser l'inflation. Mais le syndicat a qualifié cette offre de la direction de "totalement insuffisante"...