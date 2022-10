Grève chez Esso-ExxonMobil et TotalEnergies : le gouvernement lance la réquisition en Normandie

La CGT a dénoncé une "attaque inadmissible" contre le droit de grève...

(Boursier.com) — Le gouvernement met sa menace à exécution.. Pour faire face aux pénuries de carburant qui continuent de toucher durement les stations-service de nombreuses régions en France, consécutives au mouvement de grève des salariés des raffineries, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi le lancement d'une procédure de réquisition des salariés de l'entreprise Esso, filiale du géant américain ExxonMobil, où un accord salarial conclu lundi soir avec des syndicats représentant une majorité du personnel n'a pas suffi à mettre fin à plus de trois semaines de grève.

La grève dans des dépôts de carburants et raffineries de TotalEnergies a également été reconduite ce mercredi au niveau de l'ensemble des sites engagés dans le mouvement et s'est élargie au site de Donges (Loire-Atlantique). Le gouvernement s'est ainsi exécuté et a lancé la réquisition des personnels nécessaires pour faire fonctionner la raffinerie Esso de Gravenchon-Port-Jérôme, en Seine-Maritime, rapporte l''AFP'. "Face à la reconduite de la grève d'une partie du personnel à Port-Jérôme (ExxonMobil), en Normandie, le gouvernement lance la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt. La réquisition débutera ce jour", indique-t-on au ministère.

La raffinerie de Gravenchon est l'une des deux raffineries Esso-ExxonMobil bloquées, tandis que quatre le sont également au sein du groupe TotalEnergies. Celle de Donges a rejoint le mouvement ce mercredi, le syndicat CGT local justifiant le débrayage par le refus de négocier de la direction.

Une "attaque inadmissible" selon la CGT

Concrètement, ces "réquisitions" de salariés dans les raffineries à l'arrêt consisterait "à libérer les piquets de grève", si besoin en faisant appel aux forces de l'ordre, afin de faire travailler des salariés concernées, comme l'explique 'franceinfo'. Cette décision peut être prise par les préfets au nom de la "continuité du service public".

Dans un communiqué, la CGT a dénoncé une "attaque inadmissible" contre le droit de grève et décidé de suspendre "sa participation à toutes les réunions avec le gouvernement et le patronat dans la période". La grève entamée fin septembre par les salariés de plusieurs raffineries et dépôts de carburant des deux groupes, qui réclament des augmentations salariales, a entraîné la fermeture de stations-service ou des pénuries de certains types de carburant à travers la France.

31,3% des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement

Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique, 31,3% des stations-service avaient mardi des difficultés d'approvisionnement contre 29,4% la veille. Les pénuries touchent durement le Nord et l'Est du pays. Epargnées jusqu'à présent, les régions de l'Ouest connaissent désormais des difficultés.

"Ceux qui disent que les salariés de chez Total sont payés 5.000 euros sont les mêmes que ceux qui disaient le 18 février dernier que les conducteurs du bus de la RATP étaient payés 3.000 euros par mois", a lancé sur 'RMC' Vincent Gautheron, membre de la commission exécutive de la CGT, avant d'ajouter : "vous pouvez m'expliquer pourquoi on est en déficit de recrutement des conducteurs de bus ?".