Grève à la SNCF : trafic "très dégradé" pour le premier week-end des congés

Les principaux syndicats de cheminots appellent à la grève, dès jeudi soir, en plein début des vacances...

(Boursier.com) — Alors que le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari estimait que la grève annoncée à la SNCF pouvait encore être évitée, la direction de la compagnie ferroviaire a indiqué ce mercredi qu'elle prévoyait un trafic "très dégradé" pour les TGV Sud-Est durant le premier week-end des fêtes de fin d'année.

Depuis le début de la semaine, la SNCF est bombardée par les préavis de grève. Les syndicats majoritaires de la compagnie ferroviaire (UNSA, Sud-Rail, CGT) en ont notamment déposé du 17 au 19 décembre, soit le premier week-end des congés.

Les organisations syndicales réclament l'amélioration des conditions de travail, des embauches, des hausses des salaires ou encore "une prime Covid". "On va rentrer dans notre huitième année de blocage des salaires", avait souligné mardi sur 'BFMTV' le responsable Sud-Rail Fabien Villedieu. "La balle, aujourd'hui, est dans le camp de la direction", qui "a encore la possibilité d'entendre cette colère", avait-il ajouté.

Appel à "la responsabilité"

SNCF Voyageurs "regrette que les négociations menées depuis plusieurs jours" n'aient pas permis "d'éviter le mouvement social à ce stade", peut-on lire dans un communiqué, affirmant que la direction "a répondu positivement aux demandes formulées par les organisations syndicales" qui "font le choix du maintien" de leur préavis de grève...

Sur 'RMC' ce mercredi matin, le ministre délégué aux Transports s'est pourtant voulu rassurant. "Il y a notamment des discussions depuis hier, qui vont se poursuivre ce matin", entre la direction de la SNCF et les syndicats, a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, avant d'ajouter : "j'ai eu un des leaders syndicaux qui a dit espérer une sortie de conflit en fin de matinée, c'est en tout cas le souhait que j'ai". "Mais on peut compter sur plus d'un train sur deux", avait-il par ailleurs assuré...