Grève à la SNCF : RER, TER et grandes lignes fortement perturbés mercredi

(Boursier.com) — Vers une journée noire dans les transports en ce début de vacances scolaires ? Alors que les syndicats ont lancé un appel à la grève à la SNCF mercredi 6 juillet pour réclamer des hausses de salaires, de fortes perturbations sont à prévoir sur les lignes TGV, TER, Intercités, Transilien et RER, a d'ores et déjà prévenu le groupe ferroviaire.

"Suite à un mouvement social national des personnels de plusieurs sociétés du groupe SNCF, la circulation des trains sera perturbée le mercredi 6 juillet 2022 sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", explique-t-il dans un communiqué, précisant que ce préavis de grève ne concerne que la journée de mercredi.

"Nous invitons les voyageurs qui le peuvent à favoriser le télétravail, annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour. Les voyageurs TGV & Intercités concernés par l'annulation de leur train sont actuellement contactés (mail ou SMS) pour un remplacement ou remboursement", a-t-il recommandé.

Trafic très perturbé sur les grandes lignes

Les voyageurs devront s'attendre à ce que le trafic soit très perturbé sur les grandes lignes intérieures, avec 2 OUIGO sur 3 en circulation, 3 TGV sur 5 sur l'axe Est, 3 TGV sur 4 sur les axes Atlantique et Nord, 4 sur 5 dans le Sud-Est.

Les Intercités seront aussi fortement touchés, avec 1 train sur 3 en journée et aucun train la nuit, à l'exception du Paris-Nice. Sur le réseau régional, il faudra compter 2 TER sur 5 en moyenne, avec des perturbations "dans toutes les régions". Le détail du plan de transport sur ces réseaux sera communiqué pour chaque région, indique SNCF Voyageurs.

?? Mouvement social national : la circulation des trains sera perturbée sur l'ensemble des lignes le 06/07 : > >TRANSILIEN : trafic fortement perturbé >TER : trafic fortement perturbé >TGV INOUI & OUIGO : trafic perturbé >INTERCITES : trafic perturbé >TGV INTERNATIONAL : trafic normal

— SNCF (@SNCF), via Twitter

S'agissant du trafic international, il sera affecté de manière différenciée selon les axes. Le service sera "normal" sur les réseaux Eurostar et Thalys et "quasi-normal" sur les réseaux Lyria, France-Italie et France-Allemagne. En revanche, il n'y aura "pas de circulation" sur l'axe France-Espagne.

Sur le réseau Transilien SNCF, le service sera normal sur la ligne A du RER et sur la ligne K. En revanche, il n'y aura qu'un train sur deux sur les RER B, C, D et E, ainsi que sur les lignes J, L, N, R et U. Seul un train circulera en outre sur les lignes H et P. Concernant le tramway T4, un tram circulera toutes les 15 minutes.

"Nous devons agir pour gagner des hausses de salaires"

Pour rappel, les trois grandes organisations syndicales de la compagnie ferroviaire, CGT, SUD-Rail et CFDT, réclament des augmentations de salaires face à l'inflation. "A l'instar de l'ensemble des salariés en France comme en Europe, les cheminots sont durement touchés par l'explosion de l'inflation, nous devons agir pour gagner des hausses de salaires", fait valoir l'intersyndicale, soulignant qu'en Angleterre a lieu "une grève historique des cheminots britanniques pour gagner des hausses de salaires".

Les syndicats ont également rappelé qu'une demande de concertation immédiate sur la question des salaires et du pouvoir d'achat avait déjà été déposée le 16 juin dernier. Mais "la direction a refusé de recevoir les organisations syndicales dans le cadre de cette démarche, en renvoyant les échanges à des réunions bilatérales en cours", ont-ils regretté.