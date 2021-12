Grève à la SNCF : pour Philippe Martinez, la direction a volontairement fait traîner les négociations

"La direction attend le dernier jour pour proposer quelque chose", a dénoncé le secrétaire général de la CGT...

(Boursier.com) — Après avoir trouvé un accord avec la direction concernant les revendications salariales des conducteurs, les syndicats majoritaires de la SNCF ont décidé de suspendre l'appel à la grève concernant l'axe Sud-Est pour ce week-end des 17, 18 et 19 décembre.

Sur 'RMC' ce vendredi, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a souligné que la situation était connue de la direction. "A la Toussaint, il y a eu des grèves dans le Sud-Ouest. Au lieu de régler le problème dans son ensemble, la direction de la SNCF a attendu la grève et a réglé le Sud-ouest, tout en sachant que le problème allait se poser sur d'autres secteurs".

"On avait alerté depuis 18 jours sur la situation", a indiqué le dirigeant syndical, avant d'ajouter : la direction "attend le dernier jour pour proposer quelque chose", rappelant que "les salariés de la SNCF n'ont pas eu d'augmentation générale de salaire depuis huit ans". "Vous croyez que c'est raisonnable ?", s'est-il interrogé.

Circulation perturbée malgré la levée du préavis de grève

Pour rappel, les deux principaux syndicats de la SNCF, la CGT et SUD-Rail, ont décidé jeudi de suspendre le préavis de grève pour samedi et dimanche, premier week-end des vacances de fin d'année, au lendemain du retrait de cette mobilisation de l'UNSA-Ferroviaire.

Selon 'RMC', un accord a été trouvé avec les conducteurs et contrôleurs CGT sur l'axe Sud-Est. Dans le même temps, SUD-Rail a également décidé de sortir du conflit. Malgré la levée du préavis, la circulation des trains restera fortement perturbée ce vendredi, avec seulement 1 TGV sur 2 en circulation sur cet axe.

"La CGT demande depuis des années une réévaluation du Smic plus importante"

Par ailleurs, Philippe Martinez est revenu sur les négociations sur les salaires qui ont lieu actuellement. Dans l'hôtellerie-restauration, le patronat a proposé une nouvelle grille des salaires avec une augmentation moyenne de 16%. "Cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on dit qu'il y a un problème de salaires. Que madame Borne [la ministre du Travail] et que le gouvernement se réveillent pour dire qu'il y a un problème, c'est une bonne chose. Mais enfin il ne faut pas inverser les rôles", a-t-il estimé.

"La pandémie a révélé encore plus qu'il y a les premières lignes et les deuxièmes lignes. Et tout le monde a découvert, sauf nous et les salariés concernés, que les grilles de salaires dans certaines branches démarrent en dessous du Smic. La CGT demande depuis des années une réévaluation du Smic plus importante. Nous on propose que ce soit de 1000 euros", a-t-il souligné.