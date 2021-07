Grève à la SNCF et chez ADP : départs en vacances perturbés en vue

Alors que plusieurs mouvements sociaux prévus ces prochains jours, les conséquences pour les voyageurs restent encore difficiles à prévoir...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que plusieurs mouvements sociaux prévus ces prochains jours à la SNCF et chez ADP, les départs en vacances programmés début juillet risquent d'être perturbés pour les voyageurs qui se rendront dans les aéroports parisiens et les gares...

Journée d'action le 1er juillet à la SNCF

Après avoir interpellé la direction de la SNCF sur "le malaise grandissant" au sein de l'entreprise, la CGT a décidé d'agir en appelant les cheminots à la grève nationale le 1er juillet. L'organisation syndicale dénonce notamment "la suppression de 1 à 2% des effectifs pour 2021", la "7e année de gel salarial", la "remise en cause des Facilités de Circulation", ces billets gratuits ou quasi gratuits accordés aux cheminots et à certains membres de leurs familles...

Des perturbations sont à prévoir sur certains TER dans les Pays de la Loire, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes...

Grève les 3 et 4 juillet pour Ouigo

La circulation pourrait aussi être impactée samedi et dimanche sur les liaisons Ouigo. L'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots ont appelé les salariés de la branche low-cost de la SNC à faire grève le week-end du samedi 3 et dimanche 4 juillet, soit durant le premier grand week-end de départs en vacances d'été, afin de protester contre des "conditions de travail dégradées".

Les trois syndicats exigent ainsi une "gratification exceptionnelle à titre de compensation de l'engagement des salariés Cheminots Ouigo dits 'en première ligne'", pendant l'épidémie de Covid-19. Ils ont également critiqué la grève du 1er juillet initiée par la CGT-Cheminots et qualifiée de "grève fourre-tout".

Grève du 1er au 5 juillet dans les aéroports parisiens

Par ailleurs, les aéroports parisiens (Roissy CDG et Orly) vont aussi connaître un mouvement social dès ce jeudi. L'ensemble des organisations syndicales d'ADP a lancé un appel à la grève du 1er au 5 juillet, pour contester la suppression de certaines primes par le groupe, qui cherche à faire des économies après une année 2020 catastrophique.

"Il s'agit d'une grève des personnels qui sont au sol et notre effort visera à ce que les avions soient tout au plus retardés" et que le mouvement "ne vous empêche pas de partir", a assuré mardi le PDG du groupe ADP Augustin de Romanet sur 'RTL'...