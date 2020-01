Grève à la SNCF et à la RATP : qu'en est-il du remboursement des usagers ?

La présidente d'Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse, qui doit recevoir ce mercredi les dirigeants de la SNCF et de la RATP, a exigé le remboursement de tous les voyageurs ayant souscrit un abonnement en décembre.

Crédit photo © DR

(Boursier.com) — Les usagers franciliens de la RATP et la SNCF durement affectés par le mouvement de grève contre la réforme des retraites vont-ils bientôt pouvoir obtenir un remboursement ? La réponse à cette question, qui concerne quelque 2,5 millions de détenteurs d'un Pass Navigo, doit être discutée ce mercredi, alors que Valérie Pécresse va recevoir les dirigeants des deux réseaux de transport.

Pour l'heure, les modalités de remboursement (date, montant...) des usagers n'ont en effet pas été précisées par les parties prenantes. La présidente d'Île-de-France Mobilités, elle, avait déjà plaidé pour un remboursement intégral de la carte Navigo du mois de décembre, soit un montant de 75,20 euros.

De leur côté, les directions de la RATP et de la SNCF ont affirmé vouloir attendre la fin du mouvement social pour préciser les modalités de remboursement des usagers et verser en une seule fois les montants dus pour décembre et janvier.

"Situation inacceptable"

Mais selon 'Le Parisien', l'exécutif de la région francilienne refuserait d'attendre la fin du mouvement. "La situation que nous vivons depuis le 5 décembre est tout simplement inacceptable. Le service minimum est défaillant, les engagements contractuels non respectés", a-t-on affirmé dans l'entourage de Valérie Pécresse.

Interrogée par 'BFMTV', la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) d'Île-de-France a d'ailleurs souhaité soutenir la présidente de région dans sa démarche. "Alors que les abonnés au Navigo annuel ont été prélevés pour le mois de janvier, il est nécessaire que SNCF et RATP, en lien avec IDF Mobilités, annoncent très rapidement le dédommagement des usagers pour le mois de décembre", a expliqué l'association.

Jusqu'à 200 millions d'euros de remboursement

La facture pour la SNCF et la RATP s'annonce par ailleurs très salée. Selon 'Le Parisien, le remboursement de la carte Navigo pourrait atteindre jusqu'à 200 millions d'euros. Pour rappel, les deux entreprises sont liées à la région Île-de-France par un contrat, qui prévoit de faire rouler 50% des trains à la RATP en heure de pointe et un peu plus de 30% à la SNCF lors des mouvements sociaux.

A cela, devrait s'ajouter un manque à gagner estimé à 600 millions d'euros, comme l'avait révélé en début de semaine le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou.