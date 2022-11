Grève à la RATP : vers un jeudi noir dans les transports franciliens

La régie des transports parisiens a appelé les usagers à privilégier le télétravail lors de cette journée ou à différer leurs déplacements.

(Boursier.com) — Après une journée de grève et de mobilisation dans les transports en commun en Île-de-France fin octobre, les organisations syndicales des conductrices et conducteurs de métro et du RER (Solidaires RATP, CGT-RATP, Unsa Pôle Ferré, FO Pôle Traction et La Base) ont déposé un préavis de grève pour le jeudi 10 novembre, afin de manifester contre le manque d'effectifs, défendre leurs conditions de travail et la revalorisation de la grille des salaires...

Il s'agit d'un préavis court, allant du mercredi 9 novembre 22h, jusqu'au vendredi 11 novembre 7h. Des perturbations sont donc attendues alors que les grévistes affichent un objectif de "0 métro/0 RER" pour cette journée.

Lundi, la RATP a annoncé que le trafic du métro parisien et du RER sera "très fortement perturbé" jeudi en raison d'une nouvelle journée de grève interprofessionnelle pour une augmentation des salaires face à la flambée de l'inflation.

Les usagers appelés à privilégier le télétravail

Au total, 7 lignes seront fermées jeudi dans le métro parisien et le trafic sera "très fortement perturbé" dans le RER en Île-de-France, a indiqué la RATP. Dans des prévisions actualisées, elle précise que le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12.

Le trafic sera "fortement perturbé" avec des lignes partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (7h-9h30/ 16h30-19h30) et des stations fermées sur les lignes 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13. Le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14, mais avec "un risque de saturation".

Un train sur trois circulera en moyenne sur le RER A, avec un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses. Sur le RER B, un train sur deux est prévu, avec un train sur trois aux heures creuses. Enfin, deux bus sur trois circuleront en moyenne, ajoute la RATP. La régie des transports parisiens a également appelé les usagers à privilégier le télétravail lors de cette journée ou à différer leurs déplacements.

Les syndicats "sans nouvelles des directions"

Dans un communiqué commun, les syndicats se disent "sans nouvelles des directions des départements MTS [Métro Transport et Services] et RER depuis l'alarme sociale commune du 14 octobre 2022". "Ce mépris affiché envers la catégorie conduite est à l'image du dialogue social et de cette politique de destruction de notre entreprise publique", dénoncent-ils.

Les syndicats estiment ne pas avoir été rassurés "quant à la pérennité et l'anticipation du recrutement". "Les services non couverts sont quotidiens et quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", ajoutent-ils.