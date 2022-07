Grève à l'aéroport Roissy-CDG : des milliers de bagages "définitivement" perdus ?

"A peu près 50% des gens" partis vendredi dernier "sont partis sans leurs bagages ou avec le bagage de quelqu'un d'autres", a révélé Emmanuel Duchemin-Humbert, représentant Force Ouvrière Aéroports de Paris.

(Boursier.com) — Vers un été cauchemar pour les vacanciers ? Alors que d'importantes grèves ont eu lieu en fin de semaine dernière à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport français, provoquant l'annulation de nombreux vols, un problème technique est venu amplifier les perturbations. Des milliers de bagages se sont retrouvés bloqués à l'aéroport vendredi. En d'autres termes, les voyageurs qui n'ont pas été affectés par les annulations de vols, sont partis sans leurs valises.

"A peu près 50% des gens partis hier sont partis sans leurs bagages ou avec le bagage de quelqu'un d'autre, ce qui d'ailleurs est contraire aux règles de sécurité", a révélé Emmanuel Duchemin-Humbert, représentant Force Ouvrière Aéroports de Paris à 'BFMTV' samedi.

Pour l'heure, aucune solution n'a été trouvée pour les passagers lésés. "Il y a probablement des bagages qui sont perdus définitivement. Et honnêtement, la solution dans l'immédiat, il n'y en a pas", a-t-il admis.

Aéroports de Paris dément

"Ça va être extrêmement compliqué. La perte des bagages hier, c'est une panne technique qui n'est pas rattrapée puisqu'il n'y a plus de mainteneurs. On ne trouve pas de personnel au prix où on veut payer les gens. Donc il y a une grève plus une panne. Des bagages, il y en a énormément qui sont perdus", a expliqué le responsable.

De son côté, Aéroports de Paris (ADP) dément les informations fournies par les syndicats qui dénombrent 20.000 bagages égarés vendredi dernier. Le gestionnaire des aéroports de Paris évoque seulement 15 vols concernés. Un porte-parole a affirmé au 'Parisien' que "tous les bagages vont retrouver leurs propriétaires", la traçabilité étant assurée.

Nouveau préavis de grève déposé

A Roissy-Charles-de-Gaulle, les pompiers étaient en grève dès jeudi dernier pour réclamer une hausse de leurs salaires, provoquant l'annulation de 10% des vols. Les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud, Unsa, CFE-CGC et Solidaires avaient par la suite appelé les salariés à poursuivre la mobilisation. Sur la journée de vendredi, il y a eu "10% des vols annulés, soit environ 100 vols (50 départs, 50 arrivées) sur 1.300 prévus", comme l'avait appris 'Reuters' auprès d'ADP.

Samedi, environ 150 vols sur 1.300 ont encore été annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Le personnel de l'aéroport estime n'avoir toujours pas eu gain de cause concernant ses revendications salariales. Un nouveau préavis de grève a d'ores et déjà été déposé pour le week-end prochain...