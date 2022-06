Grève à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle : un quart des vols annulés jeudi matin

Les syndicats de l'aéroport de Roissy ont appelé tous les salariés de la plateforme à se mobiliser jeudi 9 juin pour réclamer une hausse de salaire de 300 euros...

(Boursier.com) — Turbulences en vue à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle... Fin mai, l'ensemble des syndicats de l'aéroport de Roissy (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa et SUD) a appelé tous les salariés de la plateforme à se mobiliser jeudi 9 juin pour réclamer une hausse de salaire de 300 euros "tout de suite et sans condition, pour toutes et tous".

"Sur la plateforme de Roissy, malgré la reprise du trafic et les bénéfices engrangés, notre travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. D'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, les fins de mois sont de plus en plus compliquées et nous sommes parfois obligés de faire des choix difficiles pour nos familles", expliquent les organisations syndicales dans tract commun.

"En France, le patronat est champion du monde en versement de dividendes aux actionnaires et pour redistribuer les richesses que les travailleurs produisent", dénoncent-elles, s'indignant que "tout augmente, sauf nos rémunérations".

"Des temps d'attente rallongés" aux points de contrôle ce mercredi

Des perturbations sont déjà prévues pour ce mercredi en raison d'un "mouvement social des agents de sûreté", a prévenu lundi Paris Aéroports sur Twitter, précisant qu'il faut prévoir "des temps d'attente rallongés" aux points de contrôle de CDG et Orly. "Nous vous conseillons d'anticiper votre venue et de vérifier l'actu de votre vol auprès de votre compagnie", a-t-il recommandé.

Jeudi matin, la grève aura également un impact avec l'annulation d'un quart des vols prévus, selon Aéroports de Paris (ADP). Alors que les pompiers qui sécurisent notamment les pistes de décollage et d'atterrissage font partie des métiers concernés par ce mouvement social de jeudi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui anticipe un possible manque d'effectifs, a ordonné à la société gestionnaire de Roissy la fermeture de deux pistes, entre 7 heures et 14 heures.

Programme de vol réduit

La DGAC a également demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol au départ et à l'arrivée de Paris-Charles de Gaulle. "Pour la journée du 8 juin, nous prévoyons de maintenir notre programme de vol, toutefois des retards sont à prévoir", a averti de son côté Air France, évoquant "des temps de passage aux contrôles de sûreté avant l'embarquement rallongés".

"Pour la journée du 9 juin [...] Notre programme de vol sera adapté en conséquence et si vous êtes concerné, vous serez informé directement", a indiqué la compagnie. "Des mesures commerciales sont mises en place pour vous permettre de reporter votre voyage si vous le souhaitez", a-t-elle précisé.