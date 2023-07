Grève à l'aéroport de Gatwick : vers des annulations et des perturbations pour des milliers de passagers

Environ 950 travailleurs, dont des agents d'escale, des bagagistes et des agents d'enregistrement, débraieront pendant quatre jours, du 28 juillet au 1er août, puis pendant quatre autres jours, du 4 au 8 août.

(Boursier.com) — Turbulences attendues à l'aéroport de Gatwick... Alors qu'ils réclament une revalorisation de leur salaire, les travailleurs de l'aéroport londonien, le deuxième plus grand aéroport de Grande-Bretagne, feront grève pendant huit jours fin juillet et début août, ce qui pourrait entraîner des annulations et des perturbations pour des milliers de passagers au plus fort de la saison des vacances d'été.

Environ 950 travailleurs, dont des agents d'escale, des bagagistes et des agents d'enregistrement, débraieront ainsi pendant quatre jours, du 28 juillet au 1er août, puis pendant quatre autres jours, du 4 au 8 août, précise le syndicat Unite dans un communiqué, estimant que les perturbations, les retards et les annulations sont "inévitables dans l'ensemble de l'aéroport" compte tenu de "l'ampleur de l'action syndicale".

"Nos membres de l'aéroport de Gatwick assument des rôles incroyablement exigeants et sont essentiels au bon fonctionnement de l'aéroport et des compagnies aériennes, mais leurs employeurs pensent en quelque sorte qu'il est acceptable de leur payer une somme dérisoire", a également tweeté le syndicat.

“Our members at Gatwick Airport undertake incredibly demanding roles and are essential to keeping the airport and airlines working, yet their employers somehow think it is acceptable to pay them a pittance.” @UniteSharon#JobsPayConditionshttps://t.co/vHLc34HGLe >— Unite the union: join a union (@unitetheunion), via Twitter

Licenciements "massifs" et salaires réduits

"Si les salaires varient d'un employé à l'autre, la majorité d'entre eux sont payés en moyenne moins de 12 livres sterling de l'heure", souligne-t-il, rappelant par ailleurs que, pendant la pandémie de Covid-19, "de nombreuses entreprises de l'aéroport de Gatwick ont procédé à des licenciements massifs et ont réduit les salaires et les conditions de travail de leur personnel restant".

L'aéroport a affirmé qu'il soutiendrait les compagnies aériennes dans leurs plans d'urgence afin de s'assurer que les vols se déroulent comme prévu. EasyJet, TUI et British Airways assurent des centaines de vols quotidiens au départ de Gatwick, une plaque tournante pour les vols vers les destinations côtières du sud de l'Europe.

EasyJet supprime 2% de son programme de vols

La compagnie aérienne britannique EasyJet a d'ores et déjà supprimé 2% de son programme de vols pour cet été, principalement au départ de Gatwick, en raison des problèmes de contrôle du trafic aérien en Europe.

Le syndicat Unite avait déjà fait pression pour obtenir des augmentations de salaire pour ses membres à l'aéroport de Heathrow, situé dans l'ouest de Londres et qui est le plus fréquenté du Royaume-Uni. Un nouvel accord avait par la suite été trouvé en juin dernier.