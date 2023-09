Grève à Hollywood : scénaristes et studios ont enfin trouvé un accord de principe

Malgré cette avancée significative, l'accord de la WGA ne signifie pas un retour immédiat à la normale à Hollywood, même s'il est ratifié. Le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, maintient actuellement sa grève...

(Boursier.com) — Après 146 jours de grève, le syndicat des scénaristes a finalement conclu un accord préliminaire avec les principaux studios d'Hollywood dimanche, ce qui pourrait marquer le début de la fin pour l'une des deux grèves qui ont secoué l'industrie cinématographique et télévisuelle, engendrant des perturbations majeures et des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'économie californienne.

"La WGA [Writers Guild of America] et l'AMPTP [Alliance of Motion Picture and Television Producers] sont parvenues à un accord de principe. Cela a été rendu possible grâce à la solidarité durable des membres de la WGA et au soutien extraordinaire de nos frères et soeurs syndiqués qui nous ont soutenus pendant plus de 146 jours", a annoncé le syndicat des scénaristes.

Le contrat de trois ans doit encore être approuvé par la direction de la WGA, qui représente 11.500 scénaristes dans le cinéma et la télévision, ainsi que par ces membres avant d'entrer en vigueur.

Un accord "exceptionnel"

La WGA a qualifié l'accord d'"exceptionnel", évoquant de nouveaux avantages et protections "significatifs pour les scénaristes". Dans un communiqué, le comité de négociation a tenu à remercier les grévistes, leur attribuant le mérite des progrès réalisés.

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAstrike pic.twitter.com/VSpgsHdYVk — Writers Guild of America, East (@WGAEast), via Twitter

L'AMPTP, qui représentent Walt Disney, Netflix, Warner Bros Discovery et d'autres grands studios, n'a pas fourni de commentaire au-delà d'une déclaration conjointe avec le syndicat pour annoncer l'accord de principe.

Les acteurs maintiennent la grève

Le contrat proposé est encore préliminaire et le comité de transactions de la WGA a indiqué qu'il ne communiquerait les détails qu'après avoir reçu le texte définitif du contrat. Les négociateurs voteront pour recommander ou non l'accord à la direction, qui devra à son tour voter pour savoir si elle soumet l'accord au vote de ses membres.

Malgré cette avancée significative, l'accord de la WGA ne signifie pas un retour immédiat à la normale à Hollywood, même s'il est ratifié. Le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, maintient actuellement sa grève, ce qui continue d'impacter l'industrie cinématographique et télévisuelle.