Grève à Hollywood : retour à la table des négociations pour les acteurs et les studios

La grève des acteurs a atteint le cap des 100 jours samedi. Les négociations doivent reprendre mardi.

(Boursier.com) — Alors que les acteurs de la télévision et du cinéma d'Hollywood sont en grève depuis maintenant plus de 100 jours, les négociations entre les studios et le Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), qui représente les acteurs américains en grève, reprendront mardi, comme l'ont annoncé les deux parties dans une déclaration commune.

"SAG-AFTRA et l'AMPTP [Alliance for Motion Picture and Television Producers, qui représente les intérêts des studios] se rencontreront pour négocier le mardi 24 octobre au SAG-AFTRA Plaza. Plusieurs dirigeants des sociétés membres de l'AMPTP seront présents", peut-on lire dans le communiqué commun publié samedi.

Les discussions avaient été interrompues le 11 octobre dernier en raison de désaccords entre les parties concernant les recettes de la diffusion en streaming et l'utilisation de l'intelligence artificielle, mettant alors en péril la perspective d'une reprise rapide de la production de films et de séries après de longs mois de grève. Ce mouvement a d'ailleurs déjà occasionné des désagréments majeurs dans le secteur, laissant des milliers de membres de l'équipe, y compris les acteurs, au chômage.

Des revendications qui vont au-delà de celles des scénaristes

Pour rappel, les scénaristes se sont remis au travail fin septembre, après 146 jours de grève, en parvenant à conclure un accord avec les principaux studios d'Hollywood. De leur côté, les acteurs, qui s'étaient joints à la grève en juillet dernier, n'ont toujours pas réussi à conclure un accord avec les studios. Leur grève a atteint le cap des 100 jours samedi dernier.

Les revendications des acteurs vont bien au-delà de celles des scénaristes. Si les deux corps de métier veulent des garde-fous contre l'usage de l'intelligence artificielle, le SAG-AFTRA réclame notamment des salaires plus substantiels pour tenir compte de l'inflation et un intéressement pour les acteurs au prorata du nombre de spectateurs en streaming des films et séries.

Proposition de George Clooney

Pour tenter de sortir de cette impasse, l'acteur oscarisé George Clooney et d'autres grandes stars d'Hollywood tels que Ben Affleck et Scarlett Johansson, ont proposé de faire un don de 150 millions de dollars au Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), le syndicats des acteurs, dans le cadre d'une initiative visant à mettre un terme à la grève des acteurs. "Nous avons proposé de supprimer le plafond des cotisations, ce qui rapporterait plus de 50 millions de dollars au syndicat par an. Plus de 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous pensons qu'il est juste pour nous de contribuer davantage au syndicat", a affirmé George Clooney au média américain 'Deadline'.

Cette offre, confirmée jeudi par le porte-parole de l'acteur, permettrait ainsi au SAG-AFTRA, qui défend les intérêts de 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, d'obtenir 150 millions de dollars supplémentaires sur trois ans et de financer l'amélioration des avantages en matière de santé.

Dans un message vidéo postée sur Instagram, la présidente du SAG-AFTRA, Fran Drescher, a salué cette offre et la proposition de George Clooney de supprimer les plafonds des cotisations syndicales. Toutefois, l'actrice connue pour son rôle dans la série "Une nounou d'enfer" a estimé qu'elle ne serait pas juridiquement compatible avec le contrat du syndicat avec l'AMPTP. "Cela n'a aucune incidence sur le contrat pour lequel nous sommes en grève", a-t-elle précisé, rappelant qu'un syndicat ne peut pas servir à financer les régimes de retraite et de santé. Selon la loi fédérale aux Etats-Unis, la responsabilité de cotiser pour les employés incombe à l'employeur.