Grève à Hollywood : reprise des négociations la semaine prochaine

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios, se dit déterminée à "parvenir à un accord équitable et à collaborer avec la Writers Guild of America pour mettre fin à la grève", qui dure depuis plus de quatre mois.

(Boursier.com) — Alors que la grève initiée par les syndicats de scénaristes, qui paralyse le cinéma américain, se poursuit, les négociations contractuelles devraient reprendre la semaine prochaine, comme l'a annoncé jeudi l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les principaux studios, les plateformes de streaming et les sociétés de production du secteur dans les négociations syndicales.

Le 13 septembre dernier, "la WGA [Writers Guild of America] a contacté l'AMPTP et a demandé une réunion pour faire avancer les négociations. Nous avons accepté et nous nous efforçons de planifier une réunion la semaine prochaine", a indiqué le syndicat dans un communiqué, assurant que "toutes les sociétés membres de l'AMPTP sont déterminées et désireuses de parvenir à un accord équitable et de collaborer avec la WGA pour mettre fin à la grève".

"Le WGA et l'AMPTP sont en train de planifier une date pour reprendre les négociations", a également confirmé ce vendredi sur X (anciennement Twitter) le syndicat qui représente les scénaristes sur tous les supports, y compris les scénaristes de télévision, de cinéma, d'animation, de documentaires et même de jeux vidéo.

Une grève qui dure depuis plus de quatre mois

Pour rappel, les deux principaux syndicats de scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) East à l'est des Etats-Unis, et la WGA West à l'ouest, ont annoncé une grève en mai dernier, provoquant l'interruption de plusieurs productions. Mi-juillet, ils ont été rejoints par le syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

WGA MEMBERS: The WGA and AMPTP are in the process of scheduling a time to get back in the room. #WGAstrong #1u #WGAstrike — Writers Guild of America, East (@WGAEast), via Twitter

Depuis près de quatre mois, acteurs et scénaristes américains font ainsi grève, pour réclamer des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming. En outre, elles cherchent des garanties pour que leurs emplois ne soient pas remplacés par l'intelligence artificielle. Toutes les tentatives de discussions se sont, jusqu'ici, soldées par un échec.

Tournages et sorties repoussés

La semaine dernière, Duncan Crabtree-Ireland, le principal négociateur du syndicat des acteurs, a affirmé qu'aucun progrès n'avait été réalisé en faveur des acteurs et scénaristes en grève depuis les dernières négociations menées en juillet. Interrogé lors de l'ouverture du Festival international de cinéma de Toronto, il a précisé que les studios ne sont pas revenus autour de la table depuis plus de 50 jours. Mais "nous reprendrons les négociations à un certain moment. J'espère que ce sera demain", a indiqué le directeur exécutif national de SAG-AFTRA, cité par 'Reuters'.

Plus de 150.000 acteurs et 65.000 scénaristes à travers les Etats-Unis refusent de reprendre les tournages ou de promouvoir les films. Les studios américains prévoient de repousser les tournages ou les sorties de la version en images réelles de "Lilo & Stitch", des volets à venir de "Captain America", "Deadpool", ou encore "Venom". De nombreuses personnalités, dont Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson et Nicole Kidman, apportent publiquement leur soutien au mouvement...