Grève à Hollywood : les négociations toujours au point mort

(Boursier.com) — Alors que la grève à Hollywood, initiée par les syndicats de scénaristes, continue de paralyser l'industrie, Duncan Crabtree-Ireland, le principal négociateur du syndicat des acteurs, a pris la parole jeudi pour faire le point sur le mouvement, affirmant qu'aucun progrès n'a été réalisé en faveur des acteurs et scénaristes en grève depuis les dernières négociations menées en juillet.

Interrogé lors de l'ouverture du Festival international de cinéma de Toronto, il a précisé que les studios ne sont pas revenus autour de la table depuis plus de 50 jours. Mais "nous reprendrons les négociations à un certain moment. J'espère que ce sera demain, mais cela pourrait prendre un peu plus de temps", a indiqué le directeur exécutif national de SAG-AFTRA, cité par 'Reuters'.

"Et une fois que nous serons de retour à la table des négociations, je suis sûr que nous serons en mesure de maintenir notre position et de nous assurer que l'accord auquel nous parviendrons, quoi qu'il en soit, sera équitable, juste et respectueux de nos membres", a assuré Duncan Crabtree-Ireland, qui mène les négociations avec les studios et les plateformes de streaming au nom des acteurs affiliés à la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA).

Augmentations des salaires et garanties sur l'IA réclamées

Pour rappel, les deux principaux syndicats de scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) East à l'est des États-Unis, et la WGA West à l'ouest, ont annoncé une grève en mai dernier, provoquant l'interruption de plusieurs productions. Mi-juillet, ils ont été rejoints par le syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

La SAG-AFTRA et la Writers Guild of America (WGA) réclament toutes deux des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming. En outre, elles cherchent des garanties pour que leurs emplois ne soient pas remplacés par l'intelligence artificielle.

Les Emmy Awards 2023 reportés

Plus de 150.000 acteurs et 65.000 scénaristes à travers les Etats-Unis refusent ainsi de reprendre les tournages ou de promouvoir les films. Les studios américains prévoient de repousser les tournages ou les sorties de la version en images réelles de "Lilo & Stitch", des volets à venir de "Captain America", "Deadpool", ou encore "Venom".

Par ailleurs, les Emmy Awards 2023 ont également été reportés à janvier de l'année prochaine en raison de la grève. De nombreux acteurs ont aussi annulé leur présence au festival du cinéma américain de Deauville, qui se tient du 1er au 10 septembre, comme Nata­lie Port­man, Peter Dinklage, Jude Law et Joseph Gordon-Levitt...