Grève à Hollywood : bientôt la fin ?

Les négociateurs représentant les principaux studios d'Hollywood et les scénaristes de cinéma et de télévision vont se réunir de nouveau ce vendredi pour tenter de parvenir à un accord.

(Boursier.com) — Alors que les négociations entre les scénaristes membres de la Writers Guild of America (WGA) et les grands studios ont repris mercredi, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord jeudi concernant l'augmentation des salaires et l'utilisation de l'intelligence artificielle, principaux points de discorde des grévistes, malgré plus de 10 heures de négociations, comme l'a rapporté 'CNN'.

Néanmoins, les négociateurs représentant les principaux studios d'Hollywood et les scénaristes de cinéma et de télévision vont se réunir de nouveau ce vendredi, comme l'a annoncé dans un communiqué le syndicat des scénaristes, le WGA.

Les négociations de mercredi ont eu lieu en présence des géants du streaming représentés par les présidents de Walt Disney, Netflix, Comcast, NBCUniversal Studio Group et Warner Bros Discovery, selon une source proche des studios.

Deux mouvements de contestation simultanés, une première en 63 ans

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente plus de 350 sociétés de production, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l'agence de presse 'Reuters'.

Joint Statement from WGA and AMPTP: The WGA and AMPTP met for bargaining today and will meet again tomorrow. #WGAStrike >— Writers Guild of America West (@WGAWest), via Twitter

Pour rappel, les deux principaux syndicats de scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) East à l'est des Etats-Unis, et la WGA West à l'ouest, ont annoncé une grève en mai dernier, provoquant l'interruption de plusieurs productions. Le syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA, a rejoint la grève en juillet, plaçant Hollywood face à deux mouvements de contestation simultanés, une première en 63 ans.

Des garanties sur l'intelligence artificielle

Près de 11.500 membres du WGA sont ainsi en grève depuis mai pour protester contre leurs conditions de travail, qui, d'après eux, se sont dégradées depuis l'essor des plateformes de streaming.

Acteurs et scénaristes américains réclament des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming. En outre, elles cherchent des garanties pour que leurs emplois ne soient pas remplacés par l'intelligence artificielle. Toutes les tentatives de discussions se sont, jusqu'ici, soldées par un échec.