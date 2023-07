Grève à Hollywood : après les scénaristes, les acteurs rejoignent la mobilisation

C'est la première fois en 63 ans que les studios hollywoodiens sont confrontés à une telle situation...

(Boursier.com) — Hollywood bientôt à l'arrêt... Alors que les scénaristes américains de cinéma et de télévision ont cessé depuis le début du mois de mai, entraînant l'arrêt de plusieurs productions, les acteurs se joignent au mouvement de grève. Jeudi, le syndicat américain d'acteurs SAG-AFTRA a annoncé lors d'une conférence de presse que la grève débuterait à minuit, heure de Los Angeles (soit ce vendredi à 7h00 GMT) après un vote unanime de son conseil national sur la question.

Les acteurs américains ont ainsi arrêté leurs activités, que ce soit de tournage ou de promotion des oeuvres, suite à l'échec des négociations entre SAG-AFTRA et les studios hollywoodiens. C'est la première fois en 63 ans que les studios hollywoodiens sont confrontés à une telle situation.

"Après plus de quatre semaines de négociations, l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) - l'entité qui représente les principaux studios et diffuseurs, dont Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony et Warner Bros. Discovery - n'est toujours pas disposée à proposer un accord équitable sur les questions essentielles pour les membres de SAG-AFTRA", a regretté le syndicat dans un communiqué.

Augmentations de salaires et primes liées au développement du streaming réclamées

"SAG-AFTRA a négocié de bonne foi et était désireuse de parvenir à un accord qui réponde suffisamment aux besoins des artistes-interprètes, mais les réponses de l'AMPTP aux propositions les plus importantes du syndicat ont été insultantes et irrespectueuses de nos contributions massives à cette industrie", a estimé Fran Drescher, présidente de SAG-AFTRA.

Le syndicat américain d'acteurs et la Writers Guild of America (WGA) réclament toutes deux des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming, ainsi que des assurances que leurs emplois ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle.

A SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Strike has been ordered effective July 14, at 12:01 a.m. Additional details are forthcoming. The Strike Order can be found here: https://t.co/NFBM7lLGTs pic.twitter.com/SGjmR0BPeu — SAG-AFTRA (@sagaftra), via Twitter

Les dernières productions à l'arrêt

La grève des scénaristes a entraîné de nombreuses séries dans des spirales de rediffusions sans fin, perturbé la majeure partie de la production de la saison télévisuelle d'automne et interrompu le travail sur les films à gros budget.

La grève des acteurs va obliger les studios hollywoodiens à interrompre les dernières productions basées aux Etats-Unis et mettrait davantage de pression sur les entreprises de médias pour qu'elles trouvent une solution.