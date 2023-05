Greenwashing : une entreprise sur quatre épinglée pour anomalie en France

La répression des fraudes a mené une enquête inédite, alors que les professionnels communiquent de plus en plus sur les propriétés de durabilité, de responsabilité et de respect de l'environnement, parfois sans fondement.

(Boursier.com) — L '"éco-blanchiment" ou "greenwashing" est en vogue, et les abus se multiplient, selon la répression des fraudes. En 2021 et 2022, la DGCCRF a mené une vaste enquête afin de contrôler les allégations environnementales utilisées pour valoriser les produits non-alimentaires et les services. Au total, sur les 1.100 établissements contrôlés, un sur quatre était en anomalie.

Les enquêteurs ont contrôlé sur tous types de support (emballage, étiquette, site internet, réseaux sociaux, catalogue, vitrine, publicité en magasin...) les allégations environnementales de produits divers comme les cosmétiques, les textiles, les produits d'ameublement, les jouets, les emballages de denrées alimentaires, mais également de prestations de service comme l'hôtellerie ou la blanchisserie.

🗞? Lutte l'écoblanchiment : En 2021 2022, DGCCRF mené enquête d'ampleur inédite. Au total, 1100 établissements contrôlés, était anomalie. Notre communiqué de presse👉https://t.co/9Uyq7KPvE9 pic.twitter.com/8eEdLkvWvA >— DGCCRF (@dgccrf), via Twitter

Pluie de labels

"Bio", "durable", recyclable", "naturel", "reconditionné"... "De nombreuses allégations étaient susceptibles de tromper le consommateur, voire étaient contraires à la réglementation spécifique à certains produits", estime la DGCCRF. Elle épingle des allégations "globalisantes, non justifiées, imprécises, ambiguës ou même contraires aux dispositions légales".

Parmi les cas rencontrés au cours de son enquête, la répression des fraudes cite la présentation comme "éco-responsable" de vaisselle en bois importée depuis l'Asie, qui a été considérée comme globalisante et, de fait, susceptible d'induire le consommateur en erreur. Autre cas mis en avant : une 'allégation fausse sur un pot de miel avec la mention 'pour chaque pot vendu, un don est reversé à l'association (X) qui lutte pour la sauvegarde des abeilles' alors qu'un seul don avait été fait par l'entreprise en 2016".

141 avertissements

La DGCCRF illustre son bilan avec d'autres cas : celui d'un tuyau d'arrosage avec la mention "PVC recyclé" qui ne précisait pas la quantité effective de matière recyclée incorporée dans le produit alors que c'est obligatoire ou encore celui d'emballages en matière plastique compostables dans un contexte industriel, ce qui n'est pas autorisé.

"Au total, les enquêteurs de la DGCCRF ont dressé 141 avertissements, 114 injonctions et 18 procès-verbaux pénaux ou administratifs pour mettre fin aux pratiques trompeuses pour les consommateurs et selon leur gravité, les pratiques les plus graves faisant l'objet de procès-verbaux et d'une transmission à la justice", peut-on lire dans ce communiqué.