Greenwashing : les marques Adidas et New Balance visées par une plainte

L'organisation de défense de l'environnement Zero Waste France a porté plainte contre les marques de baskets et vêtements de sport pour "pratiques commerciales trompeuses"...

(Boursier.com) — "100 % recyclé", "privilégiant l'environnement", "solution contre les déchets plastiques"... Alors que le coup d'envoi des soldes d'été est donné ce mercredi dans la plupart des départements en France, l'organisation de défense de l'environnement Zero Waste France a indiqué ce mercredi avoir porté plainte contre Adidas et New Balance pour "pratiques commerciales trompeuses", pointant du doigt les incohérences et la publicité mensongère des célèbres marques de baskets et vêtements de sport.

"Adidas et New Balance, comme de nombreuses autres marques ces dernières années, clament que leurs produits préservent l'environnement car ils sont composés en partie de matériaux recyclés", explique l'association, qui dénonce notamment les slogans "Made to be remade" ("Fait pour être réutilisé" en français) et "End plastic waste" ("Mettons fin aux déchets plastiques").

La firme allemande "utilise à tort et à travers l'argument du recyclage pour affirmer que certains de ses produits permettent de réduire l'empreinte carbone de celles et ceux qui les achètent", affirme-t-elle, en nommant par exemple les baskets "FutureCraft Footprint" qui sont vendues comme "un moyen de 'préserver la planète', sans dire un mot de l'impact environnemental du polyester recyclé ni de l'impossibilité technique de son recyclage à l'infini".

Un impact environnemental positif "éhontément" exagéré

New Balance ne serait pas en reste, selon l'ONG, qui s'en prend notamment à la "norme 'Green leaf'" ("feuille verte") de l'équipementier sportif américain, soulignant "un grand flou recouvrant une multitude de réalités qui ne respectent pas toujours les critères que la marque s'est elle-même fixée, par exemple une semelle extérieure contenant 5% de matières recyclées pour les baskets '574 Core', et sans information sur la fin de vie du produit".

"De tels arguments, imprécis, ne reposent pas sur une analyse sourcée du cycle de vie du produit et exagèrent éhontément son impact environnemental positif : on a affaire ici à un flagrant délit de greenwashing - traduit en français par 'éco-blanchiment'", dénonce ainsi Zero Waste France.

Passible d'une amende de 300.000 euros

Ces allégations environnementales mensongères, "de nature à induire les consommateurs et consommatrices en erreur sur l'impact environnemental des produits et les engagements environnementaux des marques, font partie des pratiques commerciales trompeuses interdites par la loi française", rappelle l'association, citant les articles L. 121-2.

"Il s'agit d'un délit, passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 euros, augmentée si la pratique concerne des arguments environnementaux", précise-t-elle.