"Greenwashing" : des associations portent plainte contre 17 compagnies aériennes !

La CLCV et l'UFC-Que Choisir dénoncent le fait que le transport aérien puisse se dire "durable", "écoresponsable" et "vert".

(Boursier.com) — Une vingtaine d'associations européennes, dont UFC-Que Choisir et la CLCV en France, vont déposer plainte jeudi auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes accusées de "greenwashing" et "pratiques commerciales trompeuses". Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Volotea, Vueling, Wizz Air sont dans le viseur du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

"Les compagnies font croire au consommateur qu'il va finalement équilibrer son bilan carbone", a dénoncé jeudi 22 juin sur franceinfo François Carlier, délégué général de Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV). Plusieurs allégations trompeuses sont mises en avant, comme "sous-entendre que le transport aérien peut être 'durable', 'écoresponsable' et 'vert'. Aucune des stratégies déployées par le secteur de l'aviation n'est actuellement en mesure de limiter les émissions de gaz à effet de serre", estiment l'association et l'UFC dans un communiqué commun.

CLCV fière de participer à cette plainte de 22 associations de conso du @beuc auprès Commission européenne Greenwashing - Action contre 17 compagnies aériennes: https://t.co/Tym4tJGv9V — CLCV (@clcvorg), via Twitter

Des suppléments verts abusifs

Les compagnies aériennes sont épinglées pour "inciter à payer un supplément au moment de l'achat du billet d'avion pour 'compenser' les émissions de CO2 d'un vol, quand bien même les avantages climatiques de ces compensations sont très critiqués, alors que les dommages causés par les émissions de CO2 des trajets aériens sont indiscutables".

Enfin, les associations reprochent aux transporteurs d'"inciter à payer un supplément significatif pour contribuer au développement de 'carburants d'aviation durables'. "Sur un Paris-New York à 1.000 euros aller-retour au mois de juillet pour un billet, on peut prendre un supplément vert à 31 euros, mais aussi à 156 euros, mais aussi à 623 euros. La personne aura vraiment l'impression de complètement annuler l'impact CO2 de son trajet. Ce carburant durable n'est vraiment pas crédible", a dénoncé François Carlier sur franceinfo.

Univers commercial

Le président de la CLCV Jean Yves Mano pour sa part rappelle que "les mauvaises allégations vertes envahissent désormais l'univers commercial et, le secteur aérien représente un cas d'école. Ces allégations doivent cesser pour la protection des consommateurs et les pouvoirs publics doivent donc agir avec fermeté".