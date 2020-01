Grande distribution : quels sont les produits dont les prix ont le plus augmenté en 2019 ?

Les prix dans la grande distribution ont augmenté en moyenne de 0,9% en 2019, selon une étude du panéliste Iri...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Remplir son panier de courses a coûté plus cher en 2019 !... Selon les derniers chiffres du panéliste Iri, les prix ont augmenté en moyenne de 0,9% dans la grande distribution, tous produits confondus et tous circuits confondus (hypermarchés, supermarchés, drive...), contre 0,2% en 2018.

En glissement annuel, "l'inflation à 1 an en décembre 2019 baisse légèrement à +0,61% : les marques nationales sont à +0,31% et les marques de distributeurs à +1,18%", précise la société d'études de marché. Mais l'étude note que, pour certains produits, la hausse des prix a été plus forte que d'autres...

Les produits alimentaires et les boissons en hausse

En effet, certaines catégories se démarquent telles que l'alimentation. L'inflation pour la"crèmerie" a atteint 0,86%, pour les "produits frais non laitiers" +1,41% et les "produits surgelés" +0,79%. Dans le top 5 du panéliste Iri des produits dont les prix ont le plus augmenté, on retrouve l'"aide culinaire" (bouillons et autres bases d'assaisonnement, les laits de coco, le jus de citron, les chapelures et panures, etc.), dont la hausse est de 9,38%.

Viennent ensuite le "Jambon cuit et épaule" (+7,52%), la "saucisserie" (+7,40%) et les "apéritifs anisés" (+6,60%). Concernant les boissons d'ailleurs, les prix des bières et cidres ont grimpé de 0,43%, ceux des boissons sans alcool et de l'eau de 1,03% et ceux des spiritueux et champagnes de 2,71%.

IRI France - IRI VISION LE PRIX décembre 2019 : En moyenne, sur l'ensemble de l'année 2019, l'inflation à 1 an est de +0,9% en tous produits, dont +0,7% en MN et +1,4% en MDD https://t.co/zjKZP8b6t1 #PGC #inflation #gps #suiviprix pic.twitter.com/IKMpW0nz1D — IRI - INTL (@IRI_INTL), via Twitter

Les mesures mises en place dans le cadre de la loi Egalim, qui a permis de mettre fin à la surenchère promotionnelle, peuvent expliquer cette tendance. Comme le rappelle 'BFMTV', les promotions sur les produits alimentaires ne doivent désormais plus dépasser 34% (interdiction donc d'un offert pour un acheté), tandis que le seuil de revente à perte a été relevé de 10%

Les produits d'entretien en baisse

Le "foie gras frais" fait figure d'exception parmi les produits alimentaires. Il s'agit d'ailleurs du produit dont le prix a le plus baissé entre décembre 2019 et décembre 2018 (-5,41%).

Les prix des produits d'entretien ont de leur côté baissé de 2,14% tous circuits confondus. Les prix produits d'hygiène ont également reculé de 1,08%. La brosses à dents (-4,04%) et le gels douche (-3,46%) figurent d'ailleurs dans le top 5 dont les prix ont le plus baissé entre décembre 2019 et décembre 2018.