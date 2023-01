Grande distribution : Quels sont les marques qui ont le mieux performé en France en 2022 ?

La météo exceptionnelle a favorisé la consommation d'eaux en bouteilles et de soft-drinks, et donc les fabricants comme Coca-Cola ou Sources Alma (Cristaline, St-Yorre).

(Boursier.com) — Qui sont les fabricants qui ont le mieux performé en 2022 en France ? "Inflation, météo, pénuries, coupe du monde de football, la consommation des marques a été impactée par tous ces 'événements'", observe Nielsen IQ dans son classement publié ce mardi. Ce dernier a été réalisé par NielsenIQ à partir des ventes en hypermarchés, supermarchés, drives, magasins de proximité, discounters et livraison à domicile...

En termes de chiffre d'affaires additionnel, c'est le fabricant Coca-Cola qui est en tête du classement avec 194 millions d'euros générés en plus en grande distribution. Il précède P&G (159 millions d'euros) et le groupe Lactalis (124 millions d'euros).

C'est le fabricant Altho, fabricant de chips français avec sa marque Bret's qui a progressé le plus en 2022 avec une croissance de +33,8% de son chiffre d'affaires, devant Red Bull (+25,9%) et Renova (+24,7% pour ses gammes de papier hygiénique, essuie-tout etc...).

Chaleur et eau minérale

En volumes, c'est le groupe Sources ALMA (Cristaline, Courmayeur, Mont-Blanc, St Yorre, etc) qui sort en tête du classement des fabricants les mieux orientés avec 88 millions d'unités vendues en plus en 2022. Cette performance le hisse loin devant Coca-Cola (49 millions supplémentaires et une nouvelle fois sur le podium) et le groupe Suntory (+35 millions). Red Bull a connu également de beaux succès puisque le fabricant de boissons énergisantes est celui qui a le plus progressé en volume avec +34% cette année...

"La météo exceptionnelle a favorisé la consommation d'eaux minérales et de soft-drinks, et donc les fabricants comme Coca-Cola, Suntory (Orangina, Schweppes...) ou encore les Sources ALMA (marques Cristaline, St-Yorre...)", explique Nicolas Léger, directeur analytique chez NielsenIQ. "En période inflationniste, les Français ont également réduit leur consommation d'alcool, favorisant les boissons sans alcool. Lors des dernières semaines, la Coupe du Monde de la FIFA, automnale cette année, a également favorisé leur consommation", poursuit-il...

Crainte de pénuries

"L'inflation et la crainte, réelle ou imaginaire, de pénuries a favorisé l'achat de produits tels que le papier hygiénique ou les pâtes, et donc certains industriels tels que P&G (Pampers), Barilla, et CVC (Panzani). Quant à Nestlé, le fabricant tire son épingle du jeu grâce notamment à la tendance très porteuse de l'alimentation animale observée depuis les confinements, avec ses marques Purina One, Félix, Gourmet mais aussi par exemple grâce aux performances de Nescafé via des innovations à succès comme Farmers Origin", détaille Nielsen IQ.