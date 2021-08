Grande distribution : quelles sont les enseignes alimentaires préférées des Français ?

Grande distribution : quelles sont les enseignes alimentaires préférées des Français ?









Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Bonial, Leclerc a été désigné par 21,9% des Français...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plutôt Carrefour, Intermarché ou Leclerc ? Vainqueur dans quasiment toutes les catégories et critères étudiés dans le sondage réalisé par OpinionWay pour Bonial et dévoilé ce mardi par 'Le Parisien', Leclerc est l'enseigne de grande distribution préférée des Français.

Le groupe de Michel-Edouard Leclerc a en effet été désigné par 21,9% des personnes interrogées. Sur les deux autres marches du podium, on retrouve Carrefour (17,9%) puis Lidl (10,8%). Intermarché est en quatrième position des enseignes alimentaires préférées des Français (10,3%). Viennent ensuite Système U (8,3%) et Auchan (7,5%).

Leclerc est aussi l'enseigne alimentaire dans laquelle les Français font majoritairement leurs achats, puisque 23% des sondés ont déclaré se rendre dans les magasins d'origine bretonne. Suivent ensuite Carrefour (21%) et Intermarché (12 %).

🎁 Notre étude "Les Français et les enseignes alimentaires" est disponible ! Sondage OpinionWay, panel de 5000+ répondants représentatif de la population FR qui achète en magasin alimentaire.https://t.co/gIvtlcBAMo pic.twitter.com/nAxczZym8I

— Bonial (@Bonial_FR), via Twitter

"Carrefour le gagnant des agglomérations"

Ce dernier trio de tête "reflète le classement en termes de part de marché du secteur", fait remarquer au quotidien Laurent Landel,. Selon lui, "Leclerc est le grand gagnant national, Carrefour le gagnant des agglomérations, Paris, Lyon, Marseille".

Outre les disparités géographiques, il existe également des distinctions selon la tranche d'âge. Leclerc semble être davantage privilégiée par les Français dans la tranche d'âge 35-49 ans, tandis que Carrefour attire autant les 18-24 ans que les plus de 65 ans.

Lidl en tête pour le prix

L'étude note également que Lidl se place en première position en ce qui concerne le prix (7,8/10) et la facilité d'accès (7,6/10), Picard décroche la meilleure note pour le critère concernant l'expérience d'achat (7,5/10), tandis que Biocoop a la meilleure image de marque (7,5/10).

"En 2021, le consommateur est plus que jamais pluriel et fréquente en moyenne 4 enseignes pour faire ses courses alimentaires. Si les enseignes généralistes restent les plus fréquentées pour la majorité des courses, le consommateur n'hésite plus à compléter ses achats au sein des enseignes spécialisées", estime par ailleurs le président de Bonial.