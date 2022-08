Grande distribution : des prix toujours plus... hauts !

Les prix des viandes vendues dans les supermarchés en France ont grimpé de 9,0% sur un an en juillet, après 7,2% en juin, d'après l'Insee.

(Boursier.com) — Les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution ont encore augmenté au mois de juillet : +1,5% sur un mois, après +1% en juin, selon le dernier pointage de l'Insee. Il s'agit du huitième mois consécutif de progression, ce qui porte la hausse sur un an à +6,4 % en juillet, après +5% en juin...

Les prix des viandes grimpent

Les prix des viandes vendues en grande distribution dans le pays ont grimpé de 9,0% sur un an, après 7,2% en juin, a déclaré l'institut de la statistique. Ceux des boissons ont quant à eux accéléré de 4,6% sur un an, contre 3,6% le mois précédent. Pour les autres produits alimentaires, la hausse est de 6,9% sur un an, tandis que les produits d'entretien et d'hygiène-beauté accélèrent un peu moins (+3,9).

L'Insee a également confirmé vendredi que l'inflation en France calculée selon les normes européennes avait atteint 6,8% sur un an en juillet...