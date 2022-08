'Grande démission' : le ministère du Travail nuance le phénomène

Si la France est touchée par une lourde vague de démissions, il ne s'agit pas d'un record, et le phénomène n'est pas comparable avec celui que connaissent les Etats-Unis.

(Boursier.com) — Les démissions se multiplient en France : depuis fin 2021, près de 520.000 ont été enregistrées par trimestre, dont environ 470.000 démissions de contrats à durée indéterminée (CDI), contre environ 430.000 par trimestre fin 2019, avant la crise sanitaire. Un phénomène qui a fait dire à certains observateurs que le risque de "Grande démission", ou "Big Quit", décrivant la situation du marché du travail américain courant 2021, serait élevé dans l'Hexagone.

Mais la Dares (Direction des études du ministère du Travail) nuance cette comparaison, dans une étude publiée jeudi. En France, le niveau des démissions est actuellement "haut sans être inédit, ni inattendu compte tenu du contexte économique" de reprise post-crise sanitaire, constate la Dares dans cette étude.

Une hausse "normale"

"Dans le contexte actuel, la hausse du taux de démission apparaît donc comme normale, en lien avec la reprise suite à la crise du Covid-19. Elle n'est pas associée à un nombre inhabituel de retraits du marché du travail", explique la Dares. Des indicateurs complémentaires sont d'ailleurs rassurants de ce point de vue : en particulier, le taux d'emploi est lui aussi plus élevé qu'avant crise et continue de progresser pour toutes les tranches d'âge fin 2021 et début 2022, en dépit de la nette augmentation du taux de démission.

"Une partie de la hausse récente du taux d'emploi provient des indépendants et des alternants. En les excluant, au premier trimestre 2022, le taux d'emploi dépasse néanmoins légèrement son niveau d'avant crise", poursuivent les auteurs de cette étude.

La Dares estime qu'avec des difficultés de recrutement actuellement "à des niveaux inégalés", les nombreuses opportunités pour les salariés déjà en poste pourraient lever une partie des freins à la démission. Dans ce contexte, "le pouvoir de négociation se modifie en faveur des salariés", avec des salaires d'embauche susceptibles d'augmenter, ou des concessions des entreprises pour conserver ou attirer des salariés, par exemple "sur les conditions ou l'organisation du travail (télétravail) ou sur la forme des contrats d'embauche", note la Dares.

The Big Quit

Les Etats-Unis connaissent une flambée des démissions depuis 2021. Après les premières vagues épidémiques de COVID-19, des milliers de salariés ont quitté volontairement leur poste pour changer de travail, chercher un autre emploi ou se retirer de la population active. Ce phénomène a été surnommée "Big Quit" ("Grande démission").