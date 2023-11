Grande-Bretagne : une croissance nulle au troisième trimestre

L'économie a progressé de 0,2% au mois de septembre par rapport à août.

(Boursier.com) — L 'économie britannique n'a pas progressé entre juillet et septembre, selon les chiffres publiés vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Une enquête Reuters auprès des économistes avait évoqué une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 0,1% au troisième trimestre, mais les données officielles indiquent une croissance nulle, à 0%.

L'économie a progressé de 0,2% au mois de septembre par rapport à août, bien que la croissance pour août ait été révisée à la baisse, passant de +0,2% à +0,1%. Les économistes interrogés par Reuters ne prévoyaient pas de révision de l'indicateur.

Au cours du trimestre, la production du secteur des services a baissé de 0,1%, la production industrielle est restée stable et la construction a progressé de 0,1%, selon l'ONS.

Croissance nulle l'an prochain ?

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre (BoE) a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance nulle de l'économie britannique l'année prochaine, et prévoyait une croissance nulle au troisième trimestre.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt, réagissant aux données de vendredi, a déclaré que l'inflation élevée restait le principal obstacle à la croissance et qu'il annoncerait des plans pour débloquer les investissements et inciter les britanniques à retourner au travail dans la prochaine mise à jour du budget, prévue le 22 novembre. L'inflation demeure plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2% de la BoE, qui a maintenu son taux directeur à son plus haut niveau en 15 ans au cours de sa dernière réunion de politique monétaire.